Холодногірський район атакувала РФ вночі: четверо постраждалих

Події 07:10   10.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Холодногірський район атакувала РФ вночі: четверо постраждалих

У ніч 10 березня РФ била по Холодногірському району двічі. Перший “приліт” зафіксували близько 02:40.

За інформацією мера Ігоря Терехова, по місту ударив «шахед». Внаслідок атаки пошкоджені будинки та господарські споруди, обійшлося без постраждалих. 

На місці працюють рятувальники, медики та комунальні служби. Триває обстеження території та ліквідація наслідків удару“, – писав мер.

Приблизно за дві години у Холодногірському районі повторно пролунали вибухи.

Цього разу влучання дрону у дорогу поміж будинків у приватному секторі. На дану хвилину є інформація про двох постраждалих“, – зазначив Терехов.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

58-річна, 38-річна, 52-річна жінки та 17-річна дівчина отримали допомогу медиків на місці. Внаслідок влучання БпЛА в дорогу пошкоджено 3 приватних домоволодіння та автомобіль“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
