Події 19:07   09.03.2026
Олена Нагорна
Чоловіка та жінку врятували поліцейські з приватного будинку в Чугуєві, який у ніч проти 7 березня охопила пожежа внаслідок падіння російського БпЛА.

Близько 01:15 під час несення служби правоохоронці побачили «приліт» та вирушили до місця падіння. За кілька хвилин вони вже були поруч із палаючим будинком, розповідають у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Сусіди повідомили, що всередині можуть перебувати 58-річна жінка та 62-річний чоловік. Поліцейські увійшли до будинку і на другому поверсі дійсно виявили подружжя, яке не могло самостійно вибратися через зруйновані сходи.

“Ризикуючи власним життям, поліцейські негайно розпочали евакуацію. Жінку один із правоохоронців виніс із задимленого будинку на плечах. Після цього з небезпечної пастки було врятовано і чоловіка. Одночасно на місце події викликали рятувальників та бригаду екстреної медичної допомоги. До прибуття служб поліцейські відвели постраждалих у безпечне місце й надалі – передали медикам”, – розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, центр Чугуєва атакували військові РФ у ніч проти 7 березня. Безпілотник влучив у дах приватного будинку, на місці “прильоту” виникла пожежа. Тілесні ушкодження отримали мешканці: 58-річна жінка, 62 та 72-річні чоловіки.

Автор: Олена Нагорна
БпЛА влетів у дім у Чугуєві: поліцейські показали, як рятували мешканців 📹
