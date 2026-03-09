Який район Харківщини найбільше потерпав від обстрілів минулого тижня

На фото – наслідки ракетного удару по п’ятиповерхівці в Харкові 7 березня

60 населених пунктів Харківської області обстріляли військові РФ протягом тижня з 2 до 8 березня. Тільки безпілотників було понад триста. Найбільші пошкодження зафіксували у Чугуївському районі.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, росіяни застосували:

▪️три ракети;

▪️шість снарядів РСЗВ «Торнадо»;

▪️20 КАБів;

▪️65 БпЛА типу «Герань-2»;

▪️БпЛА типу «Ланцет»;

▪️десять БпЛА типу «Молния»;

▪️16 FPV-дронів;

▪️227 БпЛА (тип встановлюють).

Внаслідок обстрілів 15 людей загинули, зокрема двоє дітей – 13-річна дівчинка і 9-річний хлопчик. Постраждали 54 особи, серед них сім дітей: дівчата 7, 8, 10 років і дві 17-річні дівчини, а також хлопчики 6 і 11 років.

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Чугуївського району. Там пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, 19 приватних домів, шість господарчих споруд, база відпочинку, гаражі, електромережі, залізнична інфраструктура, цивільне підприємство, два магазини, два сільськогосподарські підприємства, зерносховище, навантажувач, трактор, тягач, 16 автівок.

Суттєві пошкодження — у Харківському районі: 20 приватних домів, електромережі, залізнична інфраструктура, три автівки, чотири гаражі, господарча споруда.

У Харкові пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, приватний дім, ліцей, цивільне підприємство, адмінбудівля, електромережі, сім автівок.