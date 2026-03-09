Какой район Харьковщины больше всего пострадал от обстрелов на прошлой неделе

На пото — последствия ракетного удара по пятиэтажке в Харькове 7 марта

60 населенных пунктов Харьковской области обстреляли военные РФ в течение недели со 2 по 8 марта. Только беспилотников было более трехсот. Наибольшие повреждения зафиксировали в Чугуевском районе.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, россияне применили:

▪️три ракеты;

▪️шесть снарядов РСЗО «Торнадо»;

▪️20 КАБов;

▪️65 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️БпЛА типа «Ланцет»;

▪️десять БпЛА типа «Молния»;

▪️16 FPV-дронов;

▪️227 БпЛА (тип устанавливают).

В результате обстрелов 15 человек погибли, в том числе двое детей – 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Пострадали 54 человека, среди них семь детей: девочки 7, 8, 10 лет и две 17-летние девушки, а также мальчики 6 и 11 лет.

Больше всего пострадала гражданская инфраструктура Чугуевского района. Там повреждены четыре многоквартирных дома, 19 частных домов, шесть хозяйственных построек, база отдыха, гаражи, электросети, железнодорожная инфраструктура, гражданское предприятие, два магазина, два сельскохозяйственных предприятия, зернохранилище, погрузчик, трактор, тягач, 16 авто.

Существенные повреждения — в Харьковском районе: 20 частных домов, электросети, железнодорожная инфраструктура, три авто, четыре гаража, хозяйственная постройка.

В Харькове повреждены 13 многоквартирных домов, частный дом, лицей, гражданское предприятие, админздание, электросети, семь авто.

