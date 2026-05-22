Гроза, дождь, град, шквал: опасно будет в Харькове и области в субботу

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 23 мая.

«Днем 23 мая ожидаются: по городу сильный дождь, гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по области гроза, местами град, шквал, 15-20 м/с», — отметили синоптики.

Таким явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, в Китлярчином Яру в Харькове неизвестный обрезал пять молодых рябин, которые специалисты СКП «Харьковзеленстрой» высадили в виде аллеи. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. Отмечается, что коммунальщики попытаются спасти растения, однако говорят: деревьям будет сложно восстановиться после таких повреждений.