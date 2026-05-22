Live

Ворвались в дом, ограбили и напали на мужчину: как задерживали подозреваемых

Общество 15:26   22.05.2026
Виктория Яковенко
Ворвались в дом, ограбили и напали на мужчину: как задерживали подозреваемых Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разыскали мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Чугуевского района.

Нападение в селе Соколово произошло в марте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Копы установили, что двое неизвестных проникли в дом, где находился 24-летний мужчина.

«Злоумышленники открыто завладели его мобильным телефоном, после чего между потерпевшим и нападающими возникла потасовка. Убегая с места происшествия, фигуранты оставили спортивную сумку с инструментами», — рассказали правоохранители.

Копы установили фигурантов. Ими оказались мужчины 35 и 39 лет, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления.

20 мая правоохранители провели обыски дома у фигурантов и в автомобилях, которые, по данным следствия, использовались при подготовке и совершении преступления.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Полицейские изъяли мобильные телефоны, сетевое оборудование и другие доказательство.

Мужчинам сообщили о подозрении в грабеже. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.

Полицейские также проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова и области.

разбой на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области
разбой на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Более полусотни обысков: на Харьковщине «накрыли» подпольные цеха, подробности

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 мая 2026: какой праздник и день в истории
22.05.2026, 06:00
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
Враг дважды ударил БпЛА по Харькову: что известно (дополнено)
22.05.2026, 15:58
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилеты» БпЛА в городе
Новости Харькова — главное 22 мая: пожары в регионе, «прилеты» БпЛА в городе
22.05.2026, 16:00
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
Мы даже делали гробы — мэр Чугуева, города, который устоял, несмотря ни на что
21.05.2026, 17:47
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
Град, шквал и гроза. Прогноз погоды на 22 мая в Харькове и области
21.05.2026, 19:40
Фронт, реакция на новые тактики: о чем говорил Синегубов на сессии облсовета
Фронт, реакция на новые тактики: о чем говорил Синегубов на сессии облсовета
22.05.2026, 16:12

Новости по теме:

22.05.2026
Больше двух десятков пьяных водителей поймали на дорогах копы за сутки
20.05.2026
Мужчину избили возле магазина на Харьковщине: одного подозреваемого поймали
20.05.2026
Более 300 БпЛА выпустил враг на Харьков с начала года, сколько долетело FPV
20.05.2026
Четырех жителей Харьковщины поймали копы – вероятно, у них были наркотики
20.05.2026
Двое парней ворвались в дом к паре, украли мотоцикл и надругались над женщиной


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Ворвались в дом, ограбили и напали на мужчину: как задерживали подозреваемых», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 15:26;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Чугуевского района.".