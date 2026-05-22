Ворвались в дом, ограбили и напали на мужчину: как задерживали подозреваемых
Правоохранители разыскали мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на жителя Чугуевского района.
Нападение в селе Соколово произошло в марте, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Копы установили, что двое неизвестных проникли в дом, где находился 24-летний мужчина.
«Злоумышленники открыто завладели его мобильным телефоном, после чего между потерпевшим и нападающими возникла потасовка. Убегая с места происшествия, фигуранты оставили спортивную сумку с инструментами», — рассказали правоохранители.
Копы установили фигурантов. Ими оказались мужчины 35 и 39 лет, ранее уже привлекавшиеся к уголовной ответственности за имущественные преступления.
20 мая правоохранители провели обыски дома у фигурантов и в автомобилях, которые, по данным следствия, использовались при подготовке и совершении преступления.
Видео: ГУНП в Харьковской области
Полицейские изъяли мобильные телефоны, сетевое оборудование и другие доказательство.
Мужчинам сообщили о подозрении в грабеже. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас фигуранты находятся в СИЗО.
Полицейские также проверяют подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова и области.
- • Дата публикации материала: 22 мая 2026 в 15:26;