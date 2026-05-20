Мужчину избили возле магазина на Харьковщине: одного подозреваемого поймали

В результате избиения житель Харьковщины получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в без сознания. Правоохранители уже разыскали одного из вероятных нападающих.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 13 мая вблизи одного из магазинов в селе Водяное Богодуховского района.

Правоохранители говорят: получили уведомление о госпитализации мужчины с многочисленными повреждениями. Потерпевший находился без сознания.

«Между мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. Во время стычки двое мужчин нанесли 57-летнему пострадавшему многочисленные удары руками и ногами», — выяснили копы.

Полицейские установили личность одного из вероятных нападавших. Им оказался 38-летний житель Бузовая.

Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение другого фигуранта.

