Мужчину избили возле магазина на Харьковщине: одного подозреваемого поймали
В результате избиения житель Харьковщины получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в без сознания. Правоохранители уже разыскали одного из вероятных нападающих.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 13 мая вблизи одного из магазинов в селе Водяное Богодуховского района.
Правоохранители говорят: получили уведомление о госпитализации мужчины с многочисленными повреждениями. Потерпевший находился без сознания.
«Между мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. Во время стычки двое мужчин нанесли 57-летнему пострадавшему многочисленные удары руками и ногами», — выяснили копы.
Полицейские установили личность одного из вероятных нападавших. Им оказался 38-летний житель Бузовая.
Мужчину задержали. Ему сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы.
Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение другого фигуранта.
Напомним, ранее правоохранители задержали в Харькове двух мужчин. Следствие считает, что они до смерти избили своего знакомого. Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло в Салтовском районе города.
Читайте также: Борются с вредителями: безопасные ли препараты распыляют в Харькове (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: избили, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Мужчину избили возле магазина на Харьковщине: одного подозреваемого поймали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 15:23;