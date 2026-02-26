В Харькове избили мужчину: полиция выяснила, что произошло
Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему мужчине в нанесении тяжких телесных повреждений.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, подозреваемый находился в квартире знакомого в Слободском районе. Внезапно между ним и другим мужчиной возник словесный конфликт.
«В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары кулаками по голове и лицу, а также ногами в грудную клетку. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение», — отметили правоохранители.
В полиции говорят: если вину фигуранта докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ГУ Нацполиции в Харьковской области открыло уголовное производство по факту избиения 54-летнего харьковчанина. По словам заявителя, его отца остановили на одной из улиц города военнослужащие, после чего доставили в ТЦК и СП. Там, по словам сына, мужчину избили. Медики зафиксировали наличие телесных повреждений, характер и степень тяжести которых устанавливают. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ.
В версии событий сына, которую распространили в соцсетях, все происходило 23 февраля, когда его отец вышел на улицу без телефона и документов. Мужчина — якобы инвалид 3-й группы, ветеран, участник боевых действий, снятый с воинского учета в связи с негодностью.
В Харьковском ОТЦК подчеркнули, что их руководство начало служебное расследование, по результатам которого обещает принять «соответствующие организационные и дисциплинарные меры». Также устанавливают, является ли гражданин ветераном ВСУ.
