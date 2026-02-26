Live

В Харькове избили мужчину: полиция выяснила, что произошло

Общество 12:33   26.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове избили мужчину: полиция выяснила, что произошло Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему мужчине в нанесении тяжких телесных повреждений.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, подозреваемый находился в квартире знакомого в Слободском районе. Внезапно между ним и другим мужчиной возник словесный конфликт.

«В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары кулаками по голове и лицу, а также ногами в грудную клетку. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение», — отметили правоохранители.

В полиции говорят: если вину фигуранта докажут, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что ГУ Нацполиции в Харьковской области открыло уголовное производство по факту избиения 54-летнего харьковчанина. По словам заявителя, его отца остановили на одной из улиц города военнослужащие, после чего доставили в ТЦК и СП. Там, по словам сына, мужчину избили. Медики зафиксировали наличие телесных повреждений, характер и степень тяжести которых устанавливают. Дело квалифицировали по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УКУ.

В версии событий сына, которую распространили в соцсетях, все происходило 23 февраля, когда его отец вышел на улицу без телефона и документов. Мужчина — якобы инвалид 3-й группы, ветеран, участник боевых действий, снятый с воинского учета в связи с негодностью.

В Харьковском ОТЦК подчеркнули, что их руководство начало служебное расследование, по результатам которого обещает принять «соответствующие организационные и дисциплинарные меры». Также устанавливают, является ли гражданин ветераном ВСУ.

Читайте также: У военнослужащего исчезли $1800: кого подозревает полиция Харьковщины

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
Новости Харькова — главное 26 февраля: массированный удар, погибшие в пожарах
26.02.2026, 13:05
По Харькову ударили 18 «шахедов» и две ракеты — Терехов о последствиях (видео)
По Харькову ударили 18 «шахедов» и две ракеты — Терехов о последствиях (видео)
26.02.2026, 07:51
Последствия массированной атаки на Харьков (видео, фото)
Последствия массированной атаки на Харьков (видео, фото)
26.02.2026, 09:48
Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)
Девушку в Харькове спасли из-под завалов ночью: четыре дома уничтожены (видео)
26.02.2026, 10:23
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
Удары по Центральному парку и газопроводу в Харькове: Терехов о последствиях
26.02.2026, 10:40
Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
Ракета взорвалась в Центральном парке в Харькове: появились фото
26.02.2026, 13:03

Новости по теме:

25.02.2026
«Моего отца избили сотрудники ТЦК». Полиция открыла производство в Харькове
18.12.2025
Подростки, до смерти избившие мужчину в Харькове, «сядут» на семь лет
07.11.2025
На Харьковщине избили 86-летнюю женщину. Нападающим мог быть ее зять
11.09.2025
«Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)
27.08.2025
«Никто бы не занимался» — Деменко об участии Терехова в истории учителя и ТЦК


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове избили мужчину: полиция выяснила, что произошло», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 февраля 2026 в 12:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 38-летнему мужчине в нанесении тяжких телесных повреждений.".