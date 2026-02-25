«Моего отца избили сотрудники ТЦК». Полиция открыла производство в Харькове

Правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения 54-летнего харьковчанина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят, что соответствующее заявление получили 23 февраля.

В соцсетях опубликовали обращение парня, представившегося сыном потерпевшего.

«Мой отец был избит сотрудниками ТЦК в Харькове. Мы требуем справедливого и беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности. Закон один для всех», – написал мужчина.

Заявитель отметил, что отец вышел на улицу без документов. Его якобы «забросили в бус военнослужащие», после чего доставили в один из ТЦК.

Потом, как отмечено в обращении, в помещении учреждения мужчине могли быть причинены телесные повреждения. Парень заявляет о «физическом насилии с особой жестокостью».

«После происшествия гражданина госпитализировали в медучреждение. Медики зафиксировали наличие телесных повреждений, характер и степень тяжести которых устанавливается», – добавили правоохранители.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские говорят: совершают необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и беспристрастное выяснение всех обстоятельств происшествия, а также установление лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.