«Моего отца избили сотрудники ТЦК». Полиция открыла производство в Харькове

Происшествия 16:17   25.02.2026
Виктория Яковенко
«Моего отца избили сотрудники ТЦК». Полиция открыла производство в Харькове Фото: Нацполиция

Правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения 54-летнего харьковчанина.

В ГУ Нацполиции в Харьковской области говорят, что соответствующее заявление получили 23 февраля.

В соцсетях опубликовали обращение парня, представившегося сыном потерпевшего.

мужчину побили в ТЦК в Харькове
Скриншот

«Мой отец был избит сотрудниками ТЦК в Харькове. Мы требуем справедливого и беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности. Закон один для всех», – написал мужчина.

Заявитель отметил, что отец вышел на улицу без документов. Его якобы «забросили в бус военнослужащие», после чего доставили в один из ТЦК.

Потом, как отмечено в обращении, в помещении учреждения мужчине могли быть причинены телесные повреждения. Парень заявляет о «физическом насилии с особой жестокостью».

«После происшествия гражданина госпитализировали в медучреждение. Медики зафиксировали наличие телесных повреждений, характер и степень тяжести которых устанавливается», – добавили правоохранители.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Полицейские говорят: совершают необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и беспристрастное выяснение всех обстоятельств происшествия, а также установление лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения.

Читайте также: «Я буду реагировать» — Терехов про мобилизацию в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
