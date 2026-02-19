Live

«Я буду реагировать» — Терехов про мобилизацию в Харькове

Общество 12:38   19.02.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
«Я буду реагировать» — Терехов про мобилизацию в Харькове

Почему мэр Харькова Игорь Терехов недавно поднял вопрос справедливой мобилизации и как он сам представляет себе этот процесс. Городской голова ответил в комментарии МГ «Объектив».

«Я поднимаю этот вопрос, когда я вижу, что есть определенные проблемы с этим. Когда они есть, я буду реагировать, — сказал Терехов. — И это совершенно очевидно. Потому что я считаю, что каждый человек нуждается в защите, если к нему относятся так, как не нужно относиться».

Говоря о том, как должна выглядеть, с его точки зрения, справедливая мобилизация, Терехов напомнил события 2022 года.

«Знаете, что такое справедливая мобилизация? Это когда действительно человек, достигший определенного возраста, идет и отстаивает нашу независимость, отстаивает свою семью, отстаивает территориальную целостность Украины. Это очень важно. Я видел порыв, который был в 2022 году. Я видел очереди в военкоматы с первого дня войны. И этот настоящий патриотизм был», — пояснил мэр.

Читайте также: Выезжают ли жители Харькова, что с отоплением, электричеством: данные Терехова

Напомним, 31 января в своем Telegram-канале городской голова Харькова сделал резонансное заявление, выступив против нарушений в процессе проведения мобилизации в городе. Он напомнил избиение учителя в Харькове военнослужащим ТЦК, а также — случай, когда военнообязанного буквально выносили из метро за руки и ноги. «Убежден, что таких случаев ни в нашем городе, ни в нашем государстве быть не должно», — написал тогда Терехов.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
