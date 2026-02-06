Live

В Харькове 16 человек избежали мобилизации: задержали чиновников ТЦК

Общество 15:25   06.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове 16 человек избежали мобилизации: задержали чиновников ТЦК Фото: ГУНП в Харьковской области

Схему уклонения от мобилизации, действовавшую в одном из районных ТЦК и СП, разоблачили правоохранители в Харькове.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, временно исполняющий обязанности начальника районного ТЦК и СП вместе с оператором мобилизационного отделения незаконно вносили изменения в систему «Оберег».

«В частности, фигуранты незаконно меняли адреса места жительства военнообязанных лиц, действуя в их интересах», — рассказали в полиции.

Правоохранители провели ряд обысков дома у фигурантов – изъяли деньги и служебную документацию. Также копы установили 16 человек, которые из-за этих фигурантов избежали мобилизации.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 362 УКУ – несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах или компьютерных сетях. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Обеим подозреваемым уже избрали меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также: Пытки жителей Изюмщины: подозревают предателя с позывным «Чеснок» — СБУ

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Новости Харькова — главное 6 февраля: пожары из-за электричества, идет циклон
Новости Харькова — главное 6 февраля: пожары из-за электричества, идет циклон
06.02.2026, 22:02
Ледяной дождь и мокрый снег: циклон идет на Харьковщину, дорожники готовятся
Ледяной дождь и мокрый снег: циклон идет на Харьковщину, дорожники готовятся
06.02.2026, 16:05
Синегубов не создает проблем Зеленскому – политолог о голове Харьковской ОВА
Синегубов не создает проблем Зеленскому – политолог о голове Харьковской ОВА
06.02.2026, 20:21
Харьков по 14 часов в сутки без света; Сырский о фронте – итоги 6 февраля
Харьков по 14 часов в сутки без света; Сырский о фронте – итоги 6 февраля
06.02.2026, 23:00
Юридическая война за «пряничный дом» в центре Харькова в разгаре
Юридическая война за «пряничный дом» в центре Харькова в разгаре
06.02.2026, 22:07

Новости по теме:

04.02.2026
«Делал добрые дела», но уволился: советник Синегубова Семенуха мобилизовался
31.01.2026
Таких случаев в Харькове быть не должно — Терехов высказался о мобилизации
28.01.2026
«В Харькове второй раз мобилизовали мужчину с эпилепсией». Что говорят в ТЦК
20.01.2026
Правоохранитель из Харькова помогал мужчинам избежать мобилизации – СБУ
25.12.2025
«В Харькове ребенка забирают в детдом после мобилизации отца». Комментарий ТЦК


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове 16 человек избежали мобилизации: задержали чиновников ТЦК», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 15:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Схему уклонения от мобилизации, действовавшую в одном из районных ТЦК и СП, разоблачили правоохранители в Харькове.".