В Харькове 16 человек избежали мобилизации: задержали чиновников ТЦК

Схему уклонения от мобилизации, действовавшую в одном из районных ТЦК и СП, разоблачили правоохранители в Харькове.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, временно исполняющий обязанности начальника районного ТЦК и СП вместе с оператором мобилизационного отделения незаконно вносили изменения в систему «Оберег».

«В частности, фигуранты незаконно меняли адреса места жительства военнообязанных лиц, действуя в их интересах», — рассказали в полиции.

Правоохранители провели ряд обысков дома у фигурантов – изъяли деньги и служебную документацию. Также копы установили 16 человек, которые из-за этих фигурантов избежали мобилизации.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 362 УКУ – несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах или компьютерных сетях. Санкция статьи предусматривает до шести лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Обеим подозреваемым уже избрали меру пресечения — содержание под стражей. Продолжается досудебное расследование.