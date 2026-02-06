Live

Пытки жителей Изюмщины: подозревают предателя с позывным «Чеснок» — СБУ

Общество 14:22   06.02.2026
Правоохранители идентифицировали боевика «ЛНР», который, по данным следствия, причастен к жестоким пыткам и похищениям гражданских на Изюмщине.

«Собрали доказательную базу еще на одного предателя, который перешел на сторону врага и воюет против Украины. Речь идет о 41-летнем Александре Чеснокове (позывной «Чеснок») – заместителе командира 3 батальона 204 мотострелкового полка 2 армейского корпуса «ЛНР», — рассказал пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

В СБУ установили, что фигурант совершал военные преступления во время оккупации Изюмского района. В частности, он вместе с другими захватчиками проводил так называемую «фильтрацию» местного населения. Особенно их интересовали граждане с проукраинской позицией.

«Оккупанты проводили обыски в домах, имитировали расстрелы, совершали физическое и психологическое насилие над украинцами. Кроме того, известно о случаях пыток гражданских электрическим током, подавлении и причинении боли путем прижигания кожи окурками сигарет. Указанные действия совершались в самопровозглашенном «изоляторе», — отметили правоохранители.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: госизмена и жестокое обращение с гражданским населением, добавили в Харьковской областной прокуратуре. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Автор: Виктория Яковенко
