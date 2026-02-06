Сельский голова не вовремя сообщил о покупке квартиры – что решил суд

За несвоевременное декларирование активов сельский голова заплатит штраф. Такое решение суда отстояли прокуроры в апелляции.

По данным Харьковской облпрокуратуры, чиновник без уважительных причин сообщил Национальному агентству по предотвращению коррупции о существенных изменений в имуществе.

«В частности, он с нарушением установленных законом сроков подал сведения о получении 160 тыс. грн от продажи транспортного средства и о приобретении квартиры стоимостью почти два млн гривен. Постановлением Харьковского районного суда Харьковской области он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172-6 КУоАП, и наложено административное взыскание в виде штрафа», – пишут в прокуратуре.

Однако защитник головы не согласился с решением суда и попытался обжаловать ее в апелляции.

«Харьковский апелляционный суд 4 февраля 2026 года поддержал позицию прокуратуры и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – без изменений», – добавили правоохранители.