Live

Экс-депутата с Харьковщины будет судить: что «забыл» указать в декларации

Общество 13:39   09.01.2026
Виктория Яковенко
Экс-депутата с Харьковщины будет судить: что «забыл» указать в декларации Фото: Харьковская областная прокуратура

Подозрение вручили бывшему депутату с Харьковщины, который, по данным следствия, не задекларировал активы на сумму более 31,5 млн грн.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что на момент подачи ежегодной декларации за 2023 год фигурант являлся депутатом Харьковского районного совета VIII созыва. Летом 2025 года он досрочно сдал полномочия. Правоохранители разоблачили его в Одессе, где он временно проживает.

По данным правоохранителей, мужчина не отметил в декларации авто Porsche Cayenne, которое он приобрел за 1,3 млн грн и впоследствии продал за 1,4 млн гривен.

«Не указаны денежные активы — остатки средств на счетах в нескольких банках, общая сумма которых на конец отчетного периода превышала 173 тыс. гривен. Депутат также «забыл» внести данные о ссуде от физического лица в размере 700 тыс. евро, что по официальному курсу НБУ составляет более 28,7 млн ​​гривен. Кроме того, декларант не указал доходы в виде процентов от банка», – выяснили в прокуратуре.

Экс-депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УКУ, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Если вину докажут, ему грозит до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, депутата одного из поселковых советов в Харьковской области подозревают в недостоверном декларировании более чем на 1,8 млн грн. Скрытые сведения Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло в декларации женщины за 2021 год.

Читайте также: На Харьковщине у предприятия хотят забрать 15 га земли: что произошло

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
Взрыв в Харькове 9 января: по гаражному кооперативу ударили ракетой «Искандер»
09.01.2026, 22:55
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
Метель и мороз до -17: когда на Харьковщину придет похолодание
09.01.2026, 13:05
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
Новости Харькова – главное 9 января: «прилет» в Слободском районе города
09.01.2026, 22:10
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
С 10 января маршрут трамвая продолжат в одном из районов Харькова
09.01.2026, 17:33
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
Цены взлетят: харьковский бизнес выдвинул требования к Кабмину (видео)
07.01.2026, 21:16
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
Сильные морозы идут на Харьковщину; экс-депутат забыл Porshe – итоги 9 января
09.01.2026, 23:00

Новости по теме:

12.08.2025
Депутат на Харьковщине не указала в декларации дом, землю и наличные – НАПК
06.06.2025
«Скрыл» дом и не указал цену авто в декларации: депутата судили на Харьковщине
03.04.2025
Сколько чиновников на Харьковщине задекларировали криптовалюту — аналитика
20.03.2025
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
18.03.2025
Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Экс-депутата с Харьковщины будет судить: что «забыл» указать в декларации», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 января 2026 в 13:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подозрение вручили бывшему депутату с Харьковщины, который, по данным следствия, не задекларировал активы на сумму более 31,5 млн грн.".