Экс-депутата с Харьковщины будет судить: что «забыл» указать в декларации
Подозрение вручили бывшему депутату с Харьковщины, который, по данным следствия, не задекларировал активы на сумму более 31,5 млн грн.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что на момент подачи ежегодной декларации за 2023 год фигурант являлся депутатом Харьковского районного совета VIII созыва. Летом 2025 года он досрочно сдал полномочия. Правоохранители разоблачили его в Одессе, где он временно проживает.
По данным правоохранителей, мужчина не отметил в декларации авто Porsche Cayenne, которое он приобрел за 1,3 млн грн и впоследствии продал за 1,4 млн гривен.
«Не указаны денежные активы — остатки средств на счетах в нескольких банках, общая сумма которых на конец отчетного периода превышала 173 тыс. гривен. Депутат также «забыл» внести данные о ссуде от физического лица в размере 700 тыс. евро, что по официальному курсу НБУ составляет более 28,7 млн гривен. Кроме того, декларант не указал доходы в виде процентов от банка», – выяснили в прокуратуре.
Экс-депутату сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации) УКУ, уточнили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Если вину докажут, ему грозит до двух лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Напомним, депутата одного из поселковых советов в Харьковской области подозревают в недостоверном декларировании более чем на 1,8 млн грн. Скрытые сведения Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло в декларации женщины за 2021 год.
