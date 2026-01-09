Ексдепутата з Харківщини судитимуть: що «забув» вказати в декларації

Підозру вручили колишньому депутату з Харківщини, який, за даними слідства, не задекларував активи на суму понад 31,5 млн грн.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що на момент подання щорічної декларації за 2023 рік фігурант був депутатом Харківської районної ради VIII скликання. Влітку 2025 року він достроково склав повноваження. Правоохоронці викрили його в Одесі, де він наразі тимчасово проживає.

За даними правоохоронців, чоловік не зазначив у декларації авто Porsche Cayenne, який він придбав за 1,3 млн грн та згодом продав за 1,4 млн гривень.

«Також не вказані грошові активи — залишки коштів на рахунках у кількох банках, загальна сума яких на кінець звітного періоду перевищувала 173 тис. гривень. Депутат також «забув» внести дані про позику від фізичної особи у розмірі 700 тис. євро, що за офіційним курсом НБУ становить понад 28,7 млн гривень. Крім того, декларант не вказав доходи у вигляді процентів від банку», – з’ясували у прокуратурі.

Ексдепутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 366-2 (декларування недостовірної інформації) ККУ, уточнили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Якщо провину доведуть, йому загрожує до двох років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, депутатку однієї з селищних рад на Харківщині підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 1,8 млн грн. Приховані відомості Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло в декларації жінки за 2021 рік.