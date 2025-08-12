Депутатка на Харківщині не вказала в декларації дім, землю і готівку – НАЗК
Депутатку однієї з селищних рад на Харківщині підозрюють у недостовірному декларуванні на понад 1,8 млн грн.
Приховані відомості Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло в декларації жінки за 2021 рік.
За їхніми даними, посадовиця приховала: житловий будинок чоловіка в регіоні 117,9 кв. м. вартістю понад 671 тис. грн, який перебував у неї в користуванні; земельну ділянку вартістю понад 226 тис. грн, яку вона орендувала; власний автомобіль «TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», придбаний за 100 тис. грн при ринковій вартості понад 1 млн грн; 323 тис. грн доходів від продажу нежитлової будівлі; 550 тис. грн готівки, які належать їй та чоловіку на праві спільної власності.
«Загальний розмір недостовірних відомостей, вказаних у декларації, становить понад 1,8 млн грн. Посадовиці інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей (ч. 1 ст. 366-2 КК України)», – зазначили у НАЗК.
