Депутат на Харьковщине не указала в декларации дом, землю и наличные – НАПК

Депутата одного из поселковых советов в Харьковской области подозревают в недостоверном декларировании более чем на 1,8 млн грн.

Скрытые сведения Национальное агентство по предотвращению коррупции нашло в декларации женщины за 2021 год.

По их данным, чиновница скрыла: жилой дом мужчины в регионе 117,9 кв. м. стоимостью свыше 671 тыс. грн, который находился у нее в использовании; земельный участок стоимостью больше 226 тыс. грн, который она арендовала; собственный автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150», приобретенный за 100 тыс. грн при рыночной стоимости свыше 1 млн грн; 323 тыс. грн доходов от продажи нежилого здания; 550 тыс. грн наличных, принадлежащих ей и мужу на праве общей собственности.

«Общий размер недостоверных сведений, указанных в декларации, составляет более 1,8 млн. грн. Чиновнику инкриминируется умышленное внесение в декларацию заведомо недостоверных сведений (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины)», — отметили в НАПК.