Сколько чиновников на Харьковщине задекларировали криптовалюту — аналитика

За 2024 год украинские чиновники подали более 2100 деклараций с криптовалютой. Это в 2,2 раза больше, чем до начала полномасштабного вторжения РФ. На Харьковщине криптовалюту задекларировали 172 госслужащих.

Это третье место среди других областей Украины. Больше задекларированной крипты только в Киеве – 582 и в Киевской области – 185. Об этом сообщает ресурс «Опендатабот».

«Особенно активно криптовалюту декларируют представители силовых структур. Больше всего в Национальной полиции Украины: 322 декларации, в которых упоминается криптовалюта. Это 15% всех таких декларантов. Прокуратура также не отстает: криптовалюта указана в 240 декларациях. Судьи же подали 227 таких документов, а в городских советах нашлось 119 чиновников с цифровыми активами. Среди представителей ВСУ криптовалюта оказалась в 77 декларациях. Еще в 38 случаях крипту задекларировали представители НАБУ», – отметили аналитики.

По их данным, чаще всего чиновники декларируют криптодоллары Tether (USDT) — 802 госслужащих. Bitcoin (BTC, XBT) стабильно занимает вторую позицию – 731 декларация. Ethereum (ETH) задекларировали 713 чиновников.