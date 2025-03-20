Live
  • Чт 20.03.2025
  • Харьков  +8°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.32

Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию

Общество 14:27   20.03.2025
Виктория Яковенко
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию Фото: пресс-служба Харьковского облсовета

Накануне, 19 марта, глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко подала декларацию за 2024 год.

Согласно информации на портале Единого государственного реестра деклараций, в прошлом году Егорова-Луценко заработала: в облсовете – 1 миллион 116 тысяч гривен, по совместительству в НЮУ им. Ярослава Мудрого – 41,9 тысячи, как «дополнительное благо» указано почти 36 тысяч от партии «Слуга народа».

В декларации главы облсовета также указано и состояние ее уже бывшего мужа Виталия Луценко. Ведь, согласно информации Судебной власти, в этом году их брак был расторгнут.

брак Егоровой-Луценко
Скриншот

Виталий Луценко в прошлом году заработал 3 млн 325 тысяч гривен как предприниматель, еще более 800 тысяч – на работе по совместительству в ООО «ИНДАСТРИАЛ ЛЕНДЛОРД», более 39,5 тысячи – как денежное довольствие от Харьковского национального университета городского хозяйства. Еще 1 млн 300 тысяч указаны как доход от отчуждения движимого имущества.

Также Егорова-Луценко задекларировала 935 тысяч гривен наличными и около 81 тысяч гривен на банковском счету.

У ее экс-мужа – 3 млн 650 тысяч гривен и 4 тысячи евро наличными, а также 4 тысячи долларов и 866 евро – в банках.

Также Виталий Луценко имеет 230 тысяч гривен ссуды, которую он взял у Марии Марковой в 2020 году.

Кроме того, у Виталия Луценко 100% корпоративных прав в 7 предприятиях, по 50% — еще в двух. Он является бенефициаром в 10 компаниях Украины, Франции и Польши.

Глава Харьковского облсовета владеет двумя квартирами: в Песочине – площадью 73,4 кв. м и в Харькове – площадью 72,5 кв. м.

Также она указала в декларации съемную квартиру в Киеве площадью 114,8 кв.м.

В собственности ее бывшего мужа квартира в Харькове площадью 135,4 кв. м, более 10 земельных участков в Харьковской области, нежилые помещения в областном центре площадью 119 кв. м.

Кроме этого, Егорова-Луценко указала в декларации два ювелирных набора из золота с драгоценными камнями (кольцо и серьги), а также две шубы из натурального меха.

Глава облсовета задекларировала право пользования на автомобиль Porshe Macan 2021 года выпуска (собственница — Надежда Оберемок).

Читайте также: Терехов подал декларацию за 2024 год: сколько заработал мэр Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное за 20.03: КАБы по Купянску, типографию восстановили
Новости Харькова – главное за 20.03: КАБы по Купянску, типографию восстановили
20.03.2025, 14:32
Россияне оккупировали новые территории на Харьковщине – Deep State
Россияне оккупировали новые территории на Харьковщине – Deep State
20.03.2025, 07:17
Мы скоро будем завершать отопительный сезон – мэр Харькова Терехов
Мы скоро будем завершать отопительный сезон – мэр Харькова Терехов
20.03.2025, 12:50
«Калеч-полки» воюют на Харьковском направлении от РФ – кто это, объяснили СОУ
«Калеч-полки» воюют на Харьковском направлении от РФ – кто это, объяснили СОУ
20.03.2025, 11:47
Пожар, взрывы, детонация: СОУ ударили по аэродрому «Энгельс» в РФ
Пожар, взрывы, детонация: СОУ ударили по аэродрому «Энгельс» в РФ
20.03.2025, 13:12
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию
20.03.2025, 14:27

Новости по теме:

12:10
Уголовное дело возбудили в отношении главы Харьковского облсовета – НАПК
14:41
Главу ВВК на Харьковщине подозревают в помощи 15 уклонистам: подробности
12:38
Глава громады под Харьковом сообщил о 5 погибших и показал фото с места удара
09:50
Разворовали ₴100 тыс. на ремонте лицея на Харьковщине: подозревают сельсовет
23:16
Взрывы в Харькове: подробности от Синегубова

Вы читали новость: «Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 14:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне, 19 марта, глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко подала декларацию за 2024 год.".