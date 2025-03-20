Две шубы, квартиры, ювелирка: глава Харьковского облсовета показала декларацию

Накануне, 19 марта, глава Харьковского областного совета Татьяна Егорова-Луценко подала декларацию за 2024 год.

Согласно информации на портале Единого государственного реестра деклараций, в прошлом году Егорова-Луценко заработала: в облсовете – 1 миллион 116 тысяч гривен, по совместительству в НЮУ им. Ярослава Мудрого – 41,9 тысячи, как «дополнительное благо» указано почти 36 тысяч от партии «Слуга народа».

В декларации главы облсовета также указано и состояние ее уже бывшего мужа Виталия Луценко. Ведь, согласно информации Судебной власти, в этом году их брак был расторгнут.

Виталий Луценко в прошлом году заработал 3 млн 325 тысяч гривен как предприниматель, еще более 800 тысяч – на работе по совместительству в ООО «ИНДАСТРИАЛ ЛЕНДЛОРД», более 39,5 тысячи – как денежное довольствие от Харьковского национального университета городского хозяйства. Еще 1 млн 300 тысяч указаны как доход от отчуждения движимого имущества.

Также Егорова-Луценко задекларировала 935 тысяч гривен наличными и около 81 тысяч гривен на банковском счету.

У ее экс-мужа – 3 млн 650 тысяч гривен и 4 тысячи евро наличными, а также 4 тысячи долларов и 866 евро – в банках.

Также Виталий Луценко имеет 230 тысяч гривен ссуды, которую он взял у Марии Марковой в 2020 году.

Кроме того, у Виталия Луценко 100% корпоративных прав в 7 предприятиях, по 50% — еще в двух. Он является бенефициаром в 10 компаниях Украины, Франции и Польши.

Глава Харьковского облсовета владеет двумя квартирами: в Песочине – площадью 73,4 кв. м и в Харькове – площадью 72,5 кв. м.

Также она указала в декларации съемную квартиру в Киеве площадью 114,8 кв.м.

В собственности ее бывшего мужа квартира в Харькове площадью 135,4 кв. м, более 10 земельных участков в Харьковской области, нежилые помещения в областном центре площадью 119 кв. м.

Кроме этого, Егорова-Луценко указала в декларации два ювелирных набора из золота с драгоценными камнями (кольцо и серьги), а также две шубы из натурального меха.

Глава облсовета задекларировала право пользования на автомобиль Porshe Macan 2021 года выпуска (собственница — Надежда Оберемок).