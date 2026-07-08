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Умерли почетный гражданин Харьковщины и экс-депутат облсовета

Общество 13:21   08.07.2026
Виктория Яковенко
Умерли почетный гражданин Харьковщины и экс-депутат облсовета

На Харьковщине сообщили о смерти двух политических деятелей — бывшего заместителя главы ХОГА и депутата областного совета.

В возрасте 77 лет ушел из жизни Александр Колесников, сообщает Харьковский областной совет.

«Значительную часть своей жизни Александр Колесников посвятил развитию региона. В частности, дважды работал в должностях первого заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации, был депутатом Харьковского областного совета IV и VI созывов. За выдающиеся достижения в 2013 году ему присвоено звание Почетного гражданина Харьковской области», — рассказали в облсовете.

умер бывший заместитель главы ХОГА
Фото: Харьковский областной совет

Также сегодня перестало биться сердце бывшего депутата Харьковского облсовета Виктора Белинского. Ему было 70 лет.

«Виктор Иванович посвятил свою жизнь аграрному делу. Он избирался депутатом Золочевского районного совета и депутатом Харьковского областного совета IV, VI и VIІ созывов. В 2013 году Виктор Иванович стал кавалером ордена «За заслуги» III степени», — говорится в сообщении.

умер бывший депутат Харьковского облсовета
Фото: Харьковский областной совет

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 13:21;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сообщили о смерти двух политических деятелей — бывшего заместителя главы ХОГА и депутата областного совета.".