Умерли почетный гражданин Харьковщины и экс-депутат облсовета

На Харьковщине сообщили о смерти двух политических деятелей — бывшего заместителя главы ХОГА и депутата областного совета.

В возрасте 77 лет ушел из жизни Александр Колесников, сообщает Харьковский областной совет.

«Значительную часть своей жизни Александр Колесников посвятил развитию региона. В частности, дважды работал в должностях первого заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации, был депутатом Харьковского областного совета IV и VI созывов. За выдающиеся достижения в 2013 году ему присвоено звание Почетного гражданина Харьковской области», — рассказали в облсовете.

Также сегодня перестало биться сердце бывшего депутата Харьковского облсовета Виктора Белинского. Ему было 70 лет.

«Виктор Иванович посвятил свою жизнь аграрному делу. Он избирался депутатом Золочевского районного совета и депутатом Харьковского областного совета IV, VI и VIІ созывов. В 2013 году Виктор Иванович стал кавалером ордена «За заслуги» III степени», — говорится в сообщении.