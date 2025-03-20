Дві шуби, квартири, ювелірка: голова Харківської облради показала декларацію
Напередодні, 19 березня, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко подала декларацію за 2024 рік.
Згідно з інформацією на порталі Єдиного державного реєстру декларацій, торік Єгорова-Луценко заробила: в облраді – 1 мільйон 116 тисяч гривень, за сумісництвом у НЮУ ім. Ярослава Мудрого – 41,9 тисяч, як «додаткове благо» вказані майже 36 тисяч від партії «Слуга народу».
У декларації голови облради також вказані і статки її вже колишнього чоловіка Віталія Луценко. Адже, згідно із інформацією Судової влади, цьогоріч їхній шлюб було розірвано.
Віталій Луценко минулого року заробив 3 млн 325 тисяч гривень як підприємець, ще понад 800 тисяч – на роботі за сумісництвом у ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЛЕНДЛОРД», понад 39,5тисяч – як грошове забезпечення від Харківського національного університету міського господарства. Ще 1 млн 300 тисяч вказані як дохід від відчуження рухомого майна.
Також Єгорова-Луценко задекларувала 935 тисяч гривень готівкою та близько 81 тисячі гривень на банківському рахунку.
У її ексчоловіка – 3 млн 650 тисяч гривень та 4 тисячі євро готівкою, а також 4 тисячі доларів та 866 євро – у банках.
Також Віталій Луценко має 230 тисяч гривень позики, яку він взяв у Марії Маркової в 2020 році.
Окрім того, Віталій Луценко має 100% корпоративних прав у 7 підприємствах, по 50% – ще у двох. Він є бенефіціаром у 10 компаніях в Україні, Франції та Польщі.
Голова Харківської облради володіє двома квартирами: у Пісочині – площею 73,4 кв. м та у Харкові – площею 72,5 кв. м.
Також вона вказала в декларації орендовану квартиру в Києві площею 114,8 кв.м.
У власності її колишнього чоловіка: квартира в Харкові площею 135,4 кв. м, понад 10 земельних ділянок в Харківській області, нежитлові приміщення в обласному центрі площею 119 кв. м.
Крім цього, Єгорова-Луценко вказала в декларації два ювелірні набори із золота з дорогоцінними каменями (перстень та сережки), а також дві шуби з натурального хутра.
Голова облради задекларувала право користування на автомобіль «Porshe Macan» 2021 року випуску (власниця – громадянка України Надія Оберемок).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: глава, декларация, Татьяна Егорова-Луценко, Харьковский областной совет;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 14:27;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні, 19 березня, голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко подала декларацію за 2024 рік.".