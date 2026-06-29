«Загубили» у декларації понад 22,3 млн грн: підозри депутатам на Харківщині

Правоохоронці повідомили про підозру двом депутатам міських рад Харківщини. За даними обласної прокуратури, вони під час подання щорічних декларацій за 2024 рік не відобразили відомості про належні їм активи та фінансові зобов’язання на мільйони гривень.

Зокрема, депутат Харківської міської ради VIII скликання не задекларував майже 1,7 млн грн, які надав у позику знайомій. Крім того, він приховав інформацію про внесення 2 млн грн до статутних капіталів підконтрольних товариств, зазначили правоохоронці.

Інший фігурант — депутат Златопільської міської ради Харківської області VIII скликання. У прокуратурі встановили, що в декларації він не зазначив належні йому корпоративні права на підприємство вартістю 12 млн грн, будучи його одноосібним засновником та учасником. Також посадовець не відобразив внески до статутного капіталу цього товариства на понад 6,6 млн гривень.

«Загалом підозрювані на двох не задекларували активи та фінансові зобов’язання на суму понад 22,3 млн гривень», – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов подав декларацію про доходи. Згідно з нею, у 2025 році міський голова заробив понад 2,2 млн грн. Весь дохід – це зарплата на офіційній посаді. Тобто на місяць вона склала понад 180 тис. грн. Також міський голова зберігає готівку в гривні, євро та доларах, має пів мільйона коштів на банківських рахунках і цінні папери. Докладний розбір – за посиланням.