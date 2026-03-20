Скільки заробляє мер Харкова? Терехов подав декларацію за 2025 рік

Суспільство 13:37   20.03.2026
Вікторія Яковенко
Напередодні, 19 березня, Харківський міський голова Ігор Терехов подав декларацію за 2025 рік. У ній він вказав свої доходи та майно.

Згідно з інформацією на порталі Єдиного державного реєстру декларацій, торік мер заробив у міськраді 2 260 248 гривень (зазначимо, що у 2024-му він заробив 2 001 327 гривень).

Крім цього, Терехов задекларував готівку: 135 тисяч гривень, 54 тисячі євро та 151 тисячу доларів. Крім цього, понад 540 тисяч гривень Терехов зберігає на рахунку у трьох банках.

У листопаді 2017 року мер Харкова взяв у борг понад 10 мільйонів гривень у Лади Крімерман, станом на 2025 рік цю суму він не повернув.

Крім цього, він зазначив, що має 15 тисяч цінних паперів в ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», номінальна вартість одного — 1000.

З нерухомості –  у Терехова дві квартири у Харкові. Одна – 101,3 м², він орендує її у Алли Попової. Друга – 69,8 м², оформлена у спільну власність із Вікторією Тереховою.

Також мер зазначив у декларації, що користується двома орендованими авто: Mercedes-Benz та VOLKSWAGEN TRANSPORTER.

Також у декларації Терехова – годинник Omega Speedmaster Automatic.

Автор: Вікторія Яковенко
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 13:37;

