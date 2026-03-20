Скільки заробляє мер Харкова? Терехов подав декларацію за 2025 рік
Напередодні, 19 березня, Харківський міський голова Ігор Терехов подав декларацію за 2025 рік. У ній він вказав свої доходи та майно.
Згідно з інформацією на порталі Єдиного державного реєстру декларацій, торік мер заробив у міськраді 2 260 248 гривень (зазначимо, що у 2024-му він заробив 2 001 327 гривень).
Крім цього, Терехов задекларував готівку: 135 тисяч гривень, 54 тисячі євро та 151 тисячу доларів. Крім цього, понад 540 тисяч гривень Терехов зберігає на рахунку у трьох банках.
У листопаді 2017 року мер Харкова взяв у борг понад 10 мільйонів гривень у Лади Крімерман, станом на 2025 рік цю суму він не повернув.
Крім цього, він зазначив, що має 15 тисяч цінних паперів в ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», номінальна вартість одного — 1000.
З нерухомості – у Терехова дві квартири у Харкові. Одна – 101,3 м², він орендує її у Алли Попової. Друга – 69,8 м², оформлена у спільну власність із Вікторією Тереховою.
Також мер зазначив у декларації, що користується двома орендованими авто: Mercedes-Benz та VOLKSWAGEN TRANSPORTER.
Також у декларації Терехова – годинник Omega Speedmaster Automatic.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, декларация, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Скільки заробляє мер Харкова? Терехов подав декларацію за 2025 рік», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2026 в 13:37;