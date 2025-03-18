Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова
Харківський міський голова Ігор Терехов напередодні, 17 березня, подав декларацію за 2024 рік. У ній він вказав свої доходи та майно.
Згідно з інформацією на порталі Єдиного державного реєстру декларацій, у 2024 році мер заробив у Харківській міськраді 2 001 327 гривень.
Також Терехов задекларував готівку: 135 тисяч гривень, 54 тисячі євро та 151 тисячу доларів. Крім цього, 224 908 гривень Терехов зберігає на рахунку у трьох банках.
У листопаді 2017 року Терехов взяв у борг понад 10 мільйонів гривень у Лади Крімерман і у 2024 році вказану суму не повернув.
Крім цього, він зазначив, що має 15 тисяч цінних паперів в ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», номінальна вартість одного — 1000.
З нерухомості – у мера дві квартири у Харкові. Одна – 101,3 м², її він орендує у Алли Попової. Інша – 69,8 м², оформлена у спільну власність із Вікторією Тереховою.
Згідно з декларацією, власного автомобіля у Терехова немає. Він користується двома машинами: Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC 2013 року (орендований у Олени Котельникової) та Volkswagen Transporter 2005 року (власник – Павло Степаненко).
Також у декларації мера Харкова — годинник Omega Speedmaster Automatic.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2025 в 12:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський міський голова Ігор Терехов напередодні, 17 березня, подав декларацію за 2024 рік. У ній він вказав свої доходи та майно.".