Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова

Харківський міський голова Ігор Терехов напередодні, 17 березня, подав декларацію за 2024 рік. У ній він вказав свої доходи та майно.

Згідно з інформацією на порталі Єдиного державного реєстру декларацій, у 2024 році мер заробив у Харківській міськраді 2 001 327 гривень.

Також Терехов задекларував готівку: 135 тисяч гривень, 54 тисячі євро та 151 тисячу доларів. Крім цього, 224 908 гривень Терехов зберігає на рахунку у трьох банках.

У листопаді 2017 року Терехов взяв у борг понад 10 мільйонів гривень у Лади Крімерман і у 2024 році вказану суму не повернув.

Крім цього, він зазначив, що має 15 тисяч цінних паперів в ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ», номінальна вартість одного — 1000.

З нерухомості – у мера дві квартири у Харкові. Одна – 101,3 м², її він орендує у Алли Попової. Інша – 69,8 м², оформлена у спільну власність із Вікторією Тереховою.

Згідно з декларацією, власного автомобіля у Терехова немає. Він користується двома машинами: Mercedes-Benz GL 350 CDI 4MATIC 2013 року (орендований у Олени Котельникової) та Volkswagen Transporter 2005 року (власник – Павло Степаненко).

Також у декларації мера Харкова — годинник Omega Speedmaster Automatic.