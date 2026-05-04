Літній велосипедист загинув під час російського авіаудару Харківщиною
69-річний пенсіонер потрапив під удар керованими авіабомбами по Чугуївщині на Харківщині, повідомляє Нацполіція.
Надзвичайна подія сталася 4 травня у селі Захарівка Вовчанської територіальної громади Чугуївського району.
Свідком російської агресії стала місцева мешканка, вона й повідомила поліцію, що внаслідок ворожого авіаційного удару КАБом загинув 69-річний місцевий чоловік.
Нагадаємо, 4 травня армія РФ вдарила ракетою “Іскандер” по Мерефі. Влучання зафіксували у дорожнє покриття. Внаслідок удару загинули семеро людей: чоловіки 50, 59, 63 та 69 років і жінки 74, 41 та 52 років.
Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, КАБ, Нацполіція;
Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 20:58;