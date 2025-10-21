Харків атакували авіабомбами, обіцяють увімкнути опалення – підсумки 21 жовтня

Керовані авіабомби скинула армія РФ на Харків після опівночі, “прильоти” зафіксували в Індустріальному та Немишлянському районах. Мер Ігор Терехов висловився з приводу ризиків повного блекауту: місто відпрацювало різні сценарії. Опалення можуть увімкнути протягом десяти днів, заявили в НЕК “Укренерго”. Шість супермаркетів відкрили в Харкові з початку року. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 21 жовтня.

Вибухи лунали після опівночі. Атаки зазнали два райони – Індустріальний та Немишлянський. В Індустріальному прилетіло по приватному сектору. За даними мера Ігоря Терехова, пошкоджень зазнали більше ніж десять будинків. На цій локації постраждали одинадцятеро людей – вісім жінок та троє чоловіків, повідомили в облпрокуратурі. Усі зазнали гострого шоку. Ще один удар зафіксували по території цивільного підприємства в Індустріальному районі. Яке, як наголосив Терехов, не має жодного відношення до військових об’єктів. У Немишлянському районі – постраждало “майно субʼєктів господарювання”. За даними Терехова, росіяни загалом випустили по Харкову шість авіабомб. За інформацією облпрокуратури, більше ніж чотири. Речниця відомства Валерія Чиріна в етері “Суспільного” повідомила, що, попередньо, російська армія використала УМПБ-5. Точний вид боєприпасу буде відомий після експертиз.

Після нічного авіаудару по Харкову в етері нацмарафону в мера Ігоря Терехова спитали: чи готове місто до повного блекауту, якщо чергова атака РФ буде спрямована на енергооб’єкти. Міський голова не схотів коментувати це питання, запевнивши, що місто відпрацювало різні сценарії та відповідно плани дій.

Тим часом у медіа продовжують активно обговорювати, коли увімкнуть опалення. У тому ж телемарафоні голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко заявив: це може статися вже протягом десяти днів. Через похолодання наразі українці активно використовують кондиціонери й обігрівачі, й порівняно з початком місяця споживання електрики зросло більш ніж на 20%. Увімкнення опалення, розраховують в Укренерго, позитивно вплине на баланс у мережі.

Шість супермаркетів, дві крамниці з товарами для дому та 80 продуктових магазинів відкрилися в Харкові за дев’ять місяців року, повідомляє мерія. Також у місті відкривали аптеки, кав’ярні, АЗС й заклади сфери послуг. Водночас були мережі, які припинили діяльність у Харкові. Це магазини “Баскет” та “Мак-маркет“. У Харкові наразі є 3,5 тисячі торгових підприємств, серед яких 1700 ресторанів й 48 ринків та торгових майданчиків.

