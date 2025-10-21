Live
  • Вт 21.10.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.76
  • EUR 48.66

Машовець підтверджує просування військ РФ у Куп’янську й Вовчанську (відео)

Фронт 21:39   21.10.2025
Олена Нагорна
Машовець підтверджує просування військ РФ у Куп’янську й Вовчанську (відео) Скриншот

Про оперативну обстановку у Вовчанську та Куп’янську на Харківщині розповів в етері YouTube-каналу “NEMYRIALIVE” оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець.

За його словами, у Вовчанську 128-ма бригада супротивника має просування в районі маслопереробного заводу.

“Атакувала, веде штурмові атакувальні дії, але переважно шляхом проникнення малих піхотних груп. Позиції тиснуть вони, це вже в західній частині Вовчанська, на південному березі річки Вовча. Вони зуміли перебратися через річку і мали тут просування, зуміли закріпитися”, – повідомив Машовець.

Відео: YouTube-канал “NEMYRIALIVE”

Щодо Куп’янська, за даними оглядача, Сили оборони надійно утримують лише південь міста, на решті території супротивник зумів не лише інфільтрувати свої малі штурмові групи, а й місцями закріпитися.

“Тому в центральній та північній частинах точаться спорадичні бої з піхотою супротивника, яка намагається закріпитися, а головне накопичитися для продовження наступальних дій”, – уточнив Машовець.

Крім цього, додав експерт, малі піхотні групи РФ проникли на захід від дороги Р-79, в районі Мирного і на південь від Тищенківки.  

“Вони намагаються зараз закріпитися на цій місцевості. Тобто, по суті, вони не тільки інфільтрувалися в Куп’янськ, але й намагаються створити зону так званої безпеки на північний захід від міста для того, щоб поліпшити стійкість своїх малих піхотних груп у місті”, – підсумував Машовець.

Нагадаємо, 20 жовтня аналітики DeepState повідомили, що російські військові просунулися в Куп’янську та Вовчанську. За їхньою інформацією, у Куп’янську супротивник просунувся на південь одразу у двох місцях, майже до Харківської вулиці, тобто знаходиться вже у центрі. У Вовчанську росіяни нібито також просунулися на південь. Зазначена інформація Генштабом ЗСУ не підтверджена.

Читайте також: ЗСУ могли повернути території на трьох напрямках Харківщини – ISW

Автор: Олена Нагорна
Популярно
ДТП на Харківщині: водійка загинула, її маленький син отримав опіки (фото)
ДТП на Харківщині: водійка загинула, її маленький син отримав опіки (фото)
21.10.2025, 21:58
Поздняков: Розумію, чому влада Харкова не пішла на вул. Бандери та Шухевича 📹
Поздняков: Розумію, чому влада Харкова не пішла на вул. Бандери та Шухевича 📹
21.10.2025, 18:33
Хмарно і прохолодно: прогноз погоди у Харкові та області на 22 жовтня
Хмарно і прохолодно: прогноз погоди у Харкові та області на 22 жовтня
21.10.2025, 19:13
Харківщина лишається у п’ятірці регіонів за кількістю штрафів ТЦК: інфографіка
Харківщина лишається у п’ятірці регіонів за кількістю штрафів ТЦК: інфографіка
21.10.2025, 19:42
Відродити УРСР: неокомуністичний осередок ледь не створили на Харківщині 📷
Відродити УРСР: неокомуністичний осередок ледь не створили на Харківщині 📷
21.10.2025, 20:24
FPV-дрон знову атакував цивільне авто на півночі від Харкова
FPV-дрон знову атакував цивільне авто на півночі від Харкова
21.10.2025, 17:32

Новини за темою:

18.10.2025
ISW оцінив заяви РФ щодо просування в Куп’янську та захоплення Піщаного
08.08.2025
Сирський: чи можна було замість операції на Курщині боронити Вовчанськ (відео)
30.07.2025
Окупанти намагаються обійти Вовчанськ із флангів – ОТУ “Харків” (відео)
09.02.2024
Землі під Вовчанськом незаконно роздали під дачі: судитимуть ексглаву району
04.02.2024
Росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині, пошкодили ЦНАП


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Машовець підтверджує просування військ РФ у Куп’янську й Вовчанську (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 21:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну обстановку у Вовчанську та Куп’янську на Харківщині розповів в етері YouTube-каналу “NEMYRIALIVE” оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець.".