Машовець підтверджує просування військ РФ у Куп’янську й Вовчанську (відео)
Про оперативну обстановку у Вовчанську та Куп’янську на Харківщині розповів в етері YouTube-каналу “NEMYRIALIVE” оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець.
За його словами, у Вовчанську 128-ма бригада супротивника має просування в районі маслопереробного заводу.
“Атакувала, веде штурмові атакувальні дії, але переважно шляхом проникнення малих піхотних груп. Позиції тиснуть вони, це вже в західній частині Вовчанська, на південному березі річки Вовча. Вони зуміли перебратися через річку і мали тут просування, зуміли закріпитися”, – повідомив Машовець.
Відео: YouTube-канал “NEMYRIALIVE”
Щодо Куп’янська, за даними оглядача, Сили оборони надійно утримують лише південь міста, на решті території супротивник зумів не лише інфільтрувати свої малі штурмові групи, а й місцями закріпитися.
“Тому в центральній та північній частинах точаться спорадичні бої з піхотою супротивника, яка намагається закріпитися, а головне накопичитися для продовження наступальних дій”, – уточнив Машовець.
Крім цього, додав експерт, малі піхотні групи РФ проникли на захід від дороги Р-79, в районі Мирного і на південь від Тищенківки.
“Вони намагаються зараз закріпитися на цій місцевості. Тобто, по суті, вони не тільки інфільтрувалися в Куп’янськ, але й намагаються створити зону так званої безпеки на північний захід від міста для того, щоб поліпшити стійкість своїх малих піхотних груп у місті”, – підсумував Машовець.
Нагадаємо, 20 жовтня аналітики DeepState повідомили, що російські військові просунулися в Куп’янську та Вовчанську. За їхньою інформацією, у Куп’янську супротивник просунувся на південь одразу у двох місцях, майже до Харківської вулиці, тобто знаходиться вже у центрі. У Вовчанську росіяни нібито також просунулися на південь. Зазначена інформація Генштабом ЗСУ не підтверджена.
Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 21:39