ЗСУ могли повернути території на трьох напрямках Харківщини – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що в українських захисників, ймовірно, є успіхи на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Борівському напрямках. Тим часом росіяни змогли просунутися на Великобурлуцькому.
Згідно з геолокаційними кадрами, українські війська просунулися або продовжують утримувати території в районі Тихого. Раніше ворог стверджував, що ЗС РФ захопили ці землі.
“Непідтверджені твердження: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Синельникового, на лівому (південному) березі річки Вовча у Вовчанську та поблизу Тихого (все на північний схід від міста Харків)”, – уточнили в Інституті вивчення війни
Водночас окупанти змогли просунутися на північ від Боголівки, що на Великобурлуцькому напрямку.
“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу Амбарного (на північний схід від Великого Бурлука) та Одрадного (на схід від Великого Бурлука) та у напрямку Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука)”, – розповіли аналітики.
Тим часом експерти повідомили: зафіксували присутність СОУ в центральній частині Куп’янська. Це означає, що попри раніше опубліковані дані росіян, ворог поки що не зумів захопити цю частину міста.
“Непідтверджені твердження: російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на захід від та в межах центральної частини Куп’янська та на північ від Кучерівки (на схід від Куп’янська). Російські війська атакували поблизу та в межах самого Куп’янська; на північний схід від Куп’янська поблизу Дворічанського та Кам’янки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та Піщаного 19 та 20 жовтня”, – зазначили експерти.
Утримують чи просунулися українські війська і на заході від Нововодяного – населений пункт знаходиться на південному сході від Борової, додали в ISW.
Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2025 в 07:21