Терехов скликає депутатів у понеділок: у чому терміновість

У пресслужбі мерії передають: мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про проведення 53 позачергової сесії ХМР.

Сесія пройде у понеділок, 4 травня. Початок засідання заплановано на 11:00. Традиційно воно пройде в онлайн-режимі.

Планується, що депутати розглянуть 18 питань. Також передбачений розділ “Різне”.

Основна частина питань присвячена наданню згод КП, а також лікарням кредитів. При цьому у порядку денному зазначено: медустанови можуть отримати кредити для придбання дороговартісного обладнання.

