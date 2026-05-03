Терехов скликає депутатів у понеділок: у чому терміновість
У пресслужбі мерії передають: мер Харкова Ігор Терехов підписав розпорядження про проведення 53 позачергової сесії ХМР.
Сесія пройде у понеділок, 4 травня. Початок засідання заплановано на 11:00. Традиційно воно пройде в онлайн-режимі.
Планується, що депутати розглянуть 18 питань. Також передбачений розділ “Різне”.
Основна частина питань присвячена наданню згод КП, а також лікарням кредитів. При цьому у порядку денному зазначено: медустанови можуть отримати кредити для придбання дороговартісного обладнання.
- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2026 в 11:05;