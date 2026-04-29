Скільки будівель постраждало в Харкові через атаку БпЛА (фото)

Суспільство 13:13   29.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська міськрада

У Харкові усунули значну частину наслідків нічної ворожої атаки безпілотниками, інформують у пресслужбі міськради. Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 30 будівель.

«Зокрема, у Слобідському та Немишлянському районах комунальники закрили 90% вибитих вікон у квартирах і всі вікна в місцях загального користування. Крім вибитих вікон, руйнувань зазнали дев’ять покрівель. Також були пошкоджені мережі вуличного освітлення, які вже відновлено», – розповіли у мерії.

Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують усувати наслідки атаки.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері 29 квітня. Близько 22:00 мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли. Нова серія вибухів пролунала у Харкові близько опівночі. В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, авто та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків. За даними облпрокуратури, 70-річний чоловік отримав поранення, 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту». Також відомо про атаку на Індустріальний район.

  Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 13:13;

