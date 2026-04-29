Скільки будівель постраждало в Харкові через атаку БпЛА (фото)
У Харкові усунули значну частину наслідків нічної ворожої атаки безпілотниками, інформують у пресслужбі міськради. Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджені щонайменше 30 будівель.
«Зокрема, у Слобідському та Немишлянському районах комунальники закрили 90% вибитих вікон у квартирах і всі вікна в місцях загального користування. Крім вибитих вікон, руйнувань зазнали дев’ять покрівель. Також були пошкоджені мережі вуличного освітлення, які вже відновлено», – розповіли у мерії.
Фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» продовжують усувати наслідки атаки.
Нагадаємо, атака безпілотників на Харків розпочалася ще ввечері 29 квітня. Близько 22:00 мер Ігор Терехов повідомив про «приліт» БпЛА по об’єкту інфраструктури в Немишлянському районі. Близько 23:20 стало відомо, що безпілотник влучив у ще один інфраструктурний об’єкт — в Основ’янському районі. Там виникла пожежа. В обох випадках про постраждалих не повідомляли. Нова серія вибухів пролунала у Харкові близько опівночі. В Основ’янському районі внаслідок «прильоту» пошкоджено скління гіпермаркету, авто та два автобуси. У Немишлянському районі дрон влетів у дерево — пошкоджено близько десяти приватних будинків. За даними облпрокуратури, 70-річний чоловік отримав поранення, 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Слобідському районі вилетіли вікна у багатоквартирних будинках поруч із місцем «прильоту». Також відомо про атаку на Індустріальний район.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака БпЛА, міськрада, настлідки, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Скільки будівель постраждало в Харкові через атаку БпЛА (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 13:13;