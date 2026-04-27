Безпілотники атакували Малоданилівську громаду – що сказав Гололобов
Фото: Олександр Гололобов
Увечері 26 квітня начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про удар безпілотником «V2U».
За його інформацією, після влучання в Черкаській Лозовій пошкоджені будинки – у них вилетіли вікна, зруйновані покрівлі. Крім того, через «приліт» пошкоджена лінія електропередач.
Також на території громади впала «Молния». Відомо, що безпілотник не здетонував.
В обох випадках обійшлося без потерпілих.
«Закликаємо всіх бути максимально уважними під час повітряних тривог та обов’язково перебувати у захищених місцях. Бережіть себе та своїх близьких», – закликав Гололобов.
Категорії: Події, Україна; Теги: атака БпЛА, малоданиловская громада, обстріл, приліт;
Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 07:14;