Безпілотники атакували Малоданилівську громаду – що сказав Гололобов

Увечері 26 квітня начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про удар безпілотником «V2U».

За його інформацією, після влучання в Черкаській Лозовій пошкоджені будинки – у них вилетіли вікна, зруйновані покрівлі. Крім того, через «приліт» пошкоджена лінія електропередач.

Також на території громади впала «Молния». Відомо, що безпілотник не здетонував.

В обох випадках обійшлося без потерпілих.

«Закликаємо всіх бути максимально уважними під час повітряних тривог та обов’язково перебувати у захищених місцях. Бережіть себе та своїх близьких», – закликав Гололобов.