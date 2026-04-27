Безпілотники атакували Малоданилівську громаду – що сказав Гололобов

Події 07:14   27.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Безпілотники атакували Малоданилівську громаду – що сказав Гололобов

Увечері 26 квітня начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов повідомив про удар безпілотником «V2U». 

За його інформацією, після влучання в Черкаській Лозовій пошкоджені будинки – у них вилетіли вікна, зруйновані покрівлі. Крім того, через «приліт» пошкоджена лінія електропередач. 

Також на території громади впала «Молния». Відомо, що безпілотник не здетонував. 

Фото: Олександр Гололобов

В обох випадках обійшлося без потерпілих. 

«Закликаємо всіх бути максимально уважними під час повітряних тривог та обов’язково перебувати у захищених місцях. Бережіть себе та своїх близьких», – закликав Гололобов.

