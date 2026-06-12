Спека піде на спад: прогноз погоди в Харкові та області на 13 червня
Короткочасні дощі та деяке зниження температури прогнозують у Харкові в суботу.
Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди на 13 червня.
За даними метеорологів, у Харкові та області очікують короткочасні дощі, можливі грози. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Спека у вихідні почне спадати: в суботу незначно. У місті прогнозують вночі 15 – 17°, вдень 26 – 28°, в області – вночі 12 – 17°, вдень 24 – 29°.
Тенденція зниження температури збережеться в неділю та наступного тижня. Тривалий прогноз харківських метеорологів виглядає так: “18 – 22 червня: без опадів, лише на початку періоду в денні години місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 10 – 17°, вдень 18 – 25°, у кінці періоду вночі 15 – 22°, вдень 26 – 33°”.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 20:20;