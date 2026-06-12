Live

Спека піде на спад: прогноз погоди в Харкові та області на 13 червня

Погода 20:20   12.06.2026
Оксана Горун
Спека піде на спад: прогноз погоди в Харкові та області на 13 червня

Короткочасні дощі та деяке зниження температури прогнозують у Харкові в суботу.

Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей опублікував прогноз погоди на 13 червня.

За даними метеорологів, у Харкові та області очікують короткочасні дощі, можливі грози. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с. Спека у вихідні почне спадати: в суботу незначно. У місті прогнозують вночі 15 – 17°, вдень 26 – 28°, в області – вночі 12 – 17°, вдень 24 – 29°.

Тенденція зниження температури збережеться в неділю та наступного тижня. Тривалий прогноз харківських метеорологів виглядає так: “18 – 22 червня: без опадів, лише на початку періоду в денні години місцями короткочасні дощі, грози. Температура повітря вночі 10 – 17°, вдень 18 – 25°, у кінці періоду вночі 15 – 22°, вдень 26 – 33°”.

Читайте також: Харків’ян зі спицями запрошують до саду Шевченка: навіщо

Автор: Оксана Горун
Популярно
Спека піде на спад: прогноз погоди в Харкові та області на 13 червня
Спека піде на спад: прогноз погоди в Харкові та області на 13 червня
12.06.2026, 20:20
На нього підписані 500 тисяч: блогера з Харкова підозрюють у роботі на РФ
На нього підписані 500 тисяч: блогера з Харкова підозрюють у роботі на РФ
12.06.2026, 19:18
Масштабна ДТП у центрі Харкова: повідомляють про постраждалих (відео)
Масштабна ДТП у центрі Харкова: повідомляють про постраждалих (відео)
12.06.2026, 18:41
Харків’ян зі спицями запрошують до саду Шевченка: навіщо
Харків’ян зі спицями запрошують до саду Шевченка: навіщо
12.06.2026, 19:52
Реформа ЗСУ: Сирський і Зеленський анонсували контракт і зростання зарплат
Реформа ЗСУ: Сирський і Зеленський анонсували контракт і зростання зарплат
12.06.2026, 17:38
Ще одне комунальне підприємство Харкова візьме кредити – офіційно
Ще одне комунальне підприємство Харкова візьме кредити – офіційно
12.06.2026, 18:17

Новини за темою:

12.06.2026
Град та шквал: небезпечна погода буде вдень на Харківщині
11.06.2026
Місцями гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 12 червня
11.06.2026
Червень почався з контрастів: як погода на Харківщині вплине на врожай
10.06.2026
До +31, може бути дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 11 червня
09.06.2026
Вдень можливий дощ: прогноз погоди по Харкову та області на 10 червня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Спека піде на спад: прогноз погоди в Харкові та області на 13 червня», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 20:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Короткочасні дощі та деяке зниження температури прогнозують у Харкові в суботу".