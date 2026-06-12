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Харків’ян зі спицями запрошують до саду Шевченка: навіщо

Анонси 19:52   12.06.2026
Оксана Горун
Харків’ян зі спицями запрошують до саду Шевченка: навіщо Ілюстрація: kharkivski_petli

13 червня, у суботу, в Харкові проведуть незвичну акцію. Її епіцентром стане сад Шевченка.

“З 09.00 до 13.00 вʼяжемо разом в Саду Шевченка. Приходьте усі охочі побути у колі подруг за захопленням і зробити світлини, що вражають!” – анонсували в інстаграмі kharkivski_petli.

Акція не раптова – її проводять у міжнародний День в’язання на публіці. Чекають не тільки тих, хто користується спицями, а й приборкувачок гачка та майстрів машинної в’язки.

 

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Публікація від Харківські петлі (@kharkivski_petli)

“Беріть з собою вʼязання, щось попити, пледик, щоб на ньому сидіти. Не забудьте прикрити голову і намаститися кремом з SPF!” – попередили організатори.

Місцем збору стане фонтан на майданчику перед Каскадом (вхід до саду Шевченка з боку вулиці Клочківської).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 19:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 червня, у суботу, в Харкові проведуть незвичну акцію. Її епіцентром стане сад Шевченка".