Харків’ян зі спицями запрошують до саду Шевченка: навіщо

13 червня, у суботу, в Харкові проведуть незвичну акцію. Її епіцентром стане сад Шевченка.

“З 09.00 до 13.00 вʼяжемо разом в Саду Шевченка. Приходьте усі охочі побути у колі подруг за захопленням і зробити світлини, що вражають!” – анонсували в інстаграмі kharkivski_petli.

Акція не раптова – її проводять у міжнародний День в’язання на публіці. Чекають не тільки тих, хто користується спицями, а й приборкувачок гачка та майстрів машинної в’язки.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Харківські петлі (@kharkivski_petli)

“Беріть з собою вʼязання, щось попити, пледик, щоб на ньому сидіти. Не забудьте прикрити голову і намаститися кремом з SPF!” – попередили організатори.

Місцем збору стане фонтан на майданчику перед Каскадом (вхід до саду Шевченка з боку вулиці Клочківської).