Харків’ян зі спицями запрошують до саду Шевченка: навіщо
Ілюстрація: kharkivski_petli
13 червня, у суботу, в Харкові проведуть незвичну акцію. Її епіцентром стане сад Шевченка.
“З 09.00 до 13.00 вʼяжемо разом в Саду Шевченка. Приходьте усі охочі побути у колі подруг за захопленням і зробити світлини, що вражають!” – анонсували в інстаграмі kharkivski_petli.
Акція не раптова – її проводять у міжнародний День в’язання на публіці. Чекають не тільки тих, хто користується спицями, а й приборкувачок гачка та майстрів машинної в’язки.
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“Беріть з собою вʼязання, щось попити, пледик, щоб на ньому сидіти. Не забудьте прикрити голову і намаститися кремом з SPF!” – попередили організатори.
Місцем збору стане фонтан на майданчику перед Каскадом (вхід до саду Шевченка з боку вулиці Клочківської).
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- Категорії: Анонси, Суспільство, Харків; Теги: акция, анонс, вязание, новини Харкова, сад Шевченко;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 19:52;