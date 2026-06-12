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Харьковчан со спицами приглашают в сад Шевченко: зачем

Анонсы 19:52   12.06.2026
Оксана Горун
Харьковчан со спицами приглашают в сад Шевченко: зачем Иллюстрация: kharkivski_petli

13 июня, в субботу, в Харькове проведут необычную акцию. Ее эпицентром станет сад Шевченко.

«С 09:00 до 13:00 вяжем вместе в Саду Шевченко. Приходите все желающие побыть в кругу подруг по увлечению и сделать впечатляющие фотографии!» — анонсировали в Instagram kharkivski_petli.

Акция не внезапная — ее проводят в международный День вязания на публике. Ждут не только тех, кто пользуется спицами, но и укротительниц крючка и мастеров машинной вязки.

 

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Публикация от Харківські петлі (@kharkivski_petli)

«Берите с собой вязание, что-нибудь попить, пледик, чтобы на нем сидеть. Не забудьте прикрыть голову и намазаться кремом с SPF!» — предупредили организаторы.

Местом сбора станет фонтан на площадке перед Каскадом (вход в сад Шевченко со стороны улицы Клочковской).

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 19:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июня, в субботу, в Харькове проведут необычную акцию. Ее эпицентром станет сад Шевченко".