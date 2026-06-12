Харьковчан со спицами приглашают в сад Шевченко: зачем
Иллюстрация: kharkivski_petli
13 июня, в субботу, в Харькове проведут необычную акцию. Ее эпицентром станет сад Шевченко.
«С 09:00 до 13:00 вяжем вместе в Саду Шевченко. Приходите все желающие побыть в кругу подруг по увлечению и сделать впечатляющие фотографии!» — анонсировали в Instagram kharkivski_petli.
Акция не внезапная — ее проводят в международный День вязания на публике. Ждут не только тех, кто пользуется спицами, но и укротительниц крючка и мастеров машинной вязки.
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«Берите с собой вязание, что-нибудь попить, пледик, чтобы на нем сидеть. Не забудьте прикрыть голову и намазаться кремом с SPF!» — предупредили организаторы.
Местом сбора станет фонтан на площадке перед Каскадом (вход в сад Шевченко со стороны улицы Клочковской).
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 19:52;