Жара пойдет на спад: прогноз погоды в Харькове и области на 13 июня
Кратковременные дожди и некоторое снижение температуры прогнозируют в Харькове в субботу.
Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на 13 июня.
По данным метеорологов, в Харькове и области ожидают кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западный, 5 – 10 м/с. Жара в выходные начнет спадать: в субботу незначительно. В городе прогнозируют ночью 15 – 17°, днем 26 – 28°, в области — ночью 12 – 17°, днем 24 – 29°.
Тенденция снижения температуры сохранится в воскресенье и на следующей неделе. Длительный прогноз харьковских метеорологов выглядит так: «18 – 22 июня: без осадков, лишь в начале периода в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 10 – 17°, днем 18 – 25°, в конце периода ночью 15 – 22°, днем 26 – 33°».
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 20:20;