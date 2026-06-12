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Жара пойдет на спад: прогноз погоды в Харькове и области на 13 июня

Погода 20:20   12.06.2026
Оксана Горун
Жара пойдет на спад: прогноз погоды в Харькове и области на 13 июня

Кратковременные дожди и некоторое снижение температуры прогнозируют в Харькове в субботу.

Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей опубликовал прогноз погоды на 13 июня.

По данным метеорологов, в Харькове и области ожидают кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер будет северо-западный, 5 – 10 м/с. Жара в выходные начнет спадать: в субботу незначительно. В городе прогнозируют ночью 15 – 17°, днем ​​26 – 28°, в области — ночью 12 – 17°, днем ​​24 – 29°.

Тенденция снижения температуры сохранится в воскресенье и на следующей неделе. Длительный прогноз харьковских метеорологов выглядит так: «18 – 22 июня: без осадков, лишь в начале периода в дневные часы местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 10 – 17°, днем ​​18 – 25°, в конце периода ночью 15 – 22°, днем ​​26 – 33°».

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 20:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Кратковременные дожди и некоторое снижение температуры прогнозируют в Харькове в субботу".