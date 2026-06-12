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Масштабна ДТП у центрі Харкова: повідомляють про постраждалих (відео)

Події 18:41   12.06.2026
Оксана Горун
Масштабна ДТП у центрі Харкова: повідомляють про постраждалих (відео)

Чотири автомобілі зіткнулися на Журавлівському узвозі (Весніна) в Харкові увечері 12 червня. Відео з місця ДТП опублікував місцевий телеграм-канал.

Відео: Monitor 1654

“Спуск Весніна, ДТП чотирьох авто: Nissan Almero, Skoda Octavia, BMW та Renault Megane. Водій Nissan у швидкій”, – прокоментували в каналі.

Офіційні дані про причини події Нацполіція ще не публікувала.

Нагадаємо,  шестеро людей постраждали в ДТП у Харкові вранці 11 червня.  Зіткнулися мікроавтобус “Мерседес” та автомобіль ВАЗ на проспекті Героїв Харкова. Обставини аварії з’ясовує поліція. У ГУНП зазначили, що серед постраждалих – троє малолітніх дітей. Усі вони отримали легкі ушкодження.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 18:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири автомобілі зіткнулися на Журавлівському узвозі (Весніна) в Харкові увечері 12 червня. Відео з місця ДТП опублікував місцевий телеграм-канал".