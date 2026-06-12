Масштабна ДТП у центрі Харкова: повідомляють про постраждалих (відео)
Чотири автомобілі зіткнулися на Журавлівському узвозі (Весніна) в Харкові увечері 12 червня. Відео з місця ДТП опублікував місцевий телеграм-канал.
Відео: Monitor 1654
“Спуск Весніна, ДТП чотирьох авто: Nissan Almero, Skoda Octavia, BMW та Renault Megane. Водій Nissan у швидкій”, – прокоментували в каналі.
Офіційні дані про причини події Нацполіція ще не публікувала.
Нагадаємо, шестеро людей постраждали в ДТП у Харкові вранці 11 червня. Зіткнулися мікроавтобус “Мерседес” та автомобіль ВАЗ на проспекті Героїв Харкова. Обставини аварії з’ясовує поліція. У ГУНП зазначили, що серед постраждалих – троє малолітніх дітей. Усі вони отримали легкі ушкодження.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 18:41;