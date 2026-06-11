Діти постраждали в ДТП у Харкові: зіткнулися мікроавтобус та ВАЗ (фото)

Аварія з постраждалими сталася на проспекті Героїв Харкова сьогодні, 11 червня, близько 07:00, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Сталося зіткнення автомобіля ВАЗ-21099 та мікроавтобуса Mercedes. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей з легкового автомобіля: жінка-водій та пасажири – двоє жінок та діти 2, 3 і 7 років. Діти отримали легкі тілесні ушкодження», – розповіли правоохоронці.

Слідчі внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Копи провели огляд місця аварії, наразі встановлюють свідків, а також обставини ДТП.

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, у травні на дорогах Харківської області сталося 269 ДТП. 69 аварій були з постраждалими – 11 людей загинули, а 79 отримали травми.