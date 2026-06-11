Дети пострадали в ДТП в Харькове: столкнулись микроавтобус и ВАЗ (фото)
Авария с пострадавшими произошла на проспекте Героев Харькова сегодня, 11 июня, около 07:00, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Произошло столкновение автомобиля ВАЗ-21099 и микроавтобуса Mercedes. В результате ДТП пострадали шесть человек из легкового автомобиля: женщина-водитель и пассажиры — две женщины и дети 2, 3 и 7 лет. Дети получили легкие телесные повреждения», – рассказали правоохранители.
Следователи внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Копы провели осмотр места аварии, устанавливают свидетелей, а также обстоятельства ДТП.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», в мае на дорогах Харьковской области произошло 269 ДТП. 69 аварий были с пострадавшими — 11 человек погибли, а 79 получили травмы.
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 15:21;