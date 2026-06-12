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Реформа ЗСУ: Сирський і Зеленський анонсували контракт і зростання зарплат

Політика 17:38   12.06.2026
Оксана Горун
Реформа ЗСУ: Сирський і Зеленський анонсували контракт і зростання зарплат

Президент України Володимир Зеленський та Головком ЗСУ Олександр Сирський синхронно випустили заяви, якими анонсували радикальні зміни в армії.

Сирський акцентував на нових контрактах, а також пообіцяв “чіткі терміни служби, підвищені зарплати та більше справедливості для військових”. Він назвав те, що відбувається, “найбільшою трансформацією військової служби в історії держави”. За словами Сирського, перший етап цієї трансформації передбачає таке:

  •  Контрактну систему зі зрозумілими умовами та чіткими термінами служби: 1) піхотно-штурмовий контракт — на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби; 2) бойовий контракт — на 24 місяці для пілотів БпЛА, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕБ та інших бойових спеціальностей; 3) базовий контракт — на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади.
  • Кожен контракт має гарантовану відстрочку від 6 місяців;
  • Людина підписує контракт та розуміє: де вона служить, скільки служить, яка в неї оплата і що буде після служби. Новий контракт зможуть підписати як чинні військовослужбовці, так і цивільні. Також ті, хто вже проходить службу за контрактом, зможуть перейти на нові умови.
  • Найбільші у світі зарплати для піхоти — близько 300 тисяч гривень (це близько 7000 доларів на місяць), максимум — 460 тис. грн;
  • Mission Control для першої лінії (щоб у реальному часі бачити навантаження на військових, перебування на позиціях, а також забезпечити справедливість бойових нарахувань);
  • Підвищення мінімальної зарплати для військових у тилу до 30 тисяч гривень та вперше підняття зарплати для командирів. “Тепер командир корпусу зможе отримувати близько 230 тисяч гривень на місяць”, – зазначив Сирський.
  • Автоматичні переводи в межах одного корпусу через Армію+ без зайвої бюрократії.
  • Відкриття ринку рекрутингу іноземців. “Наша мета — до 30–50% посад штурмовиків та піхотинців заповнити іноземцями”, – написав Головком ВСУ.
  • Тих, хто найдовше у Силах оборони та провів більше часу на бойових, до кінця року обіцяють почати звільняти зі служби.

З перерахованого Сирським президент Зеленський наголосив на збільшенні зарплат в армії (мінімум 30 тис. грн у тилу); нових контрактах для піхотинців із середньою зарплатою 300 тис. грн на першій лінії; збільшенні виплат для командирів; чітких термінах контракту та відстрочки.

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“Кабінет Міністрів затвердить конкретний механізм, і перші нові доплати Кабмін має розпочати вже у червні”, – повідомив Володимир Зеленський.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 17:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський та Головком ЗСУ Олександр Сирський синхронно випустили заяви, якими анонсували радикальні зміни в армії".