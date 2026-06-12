Реформа ЗСУ: Сирський і Зеленський анонсували контракт і зростання зарплат

Контрактну систему зі зрозумілими умовами та чіткими термінами служби: 1) піхотно-штурмовий контракт — на 14 місяців для цивільних, на 10 місяців для чинних військових та від 6 місяців для військових, які раніше звільнилися зі служби; 2) бойовий контракт — на 24 місяці для пілотів БпЛА, операторів НРК, артилеристів, фахівців РЕБ та інших бойових спеціальностей; 3) базовий контракт — на 24 місяці для інших напрямів служби з можливістю обіймати тилові посади.