Будував дороги під час окупації Харківщини: кого підозрюють у роботі на РФ

Прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула інформує, що 56-річного мешканця Куп’янщини, який до початку повномасштабної війни працював на керівній посаді в одній із місцевих філій Державної акціонерної компанії «Автомобільні дороги України», підозрюють у колабораційній діяльності.

За даними слідства, під час окупації частини Харківщини чоловік почав працювати на ворога.

“На початку липня 22-го чоловік добровільно погодився на пропозицію ворога очолити так зване «ГП «Купянское ДЭП», яке входило до складу окупаційної адміністрації Куп’янського району Харківської області. Це фейкове «ГП» окупанти незаконно створили на базі захопленого українського дорожньо-експлуатаційного підприємства. На новій посаді колаборант разом із ворожими поплічниками забезпечував експлуатацію захоплених рашистами автомобільних доріг на окупованій території, їх поточний ремонт та обслуговування виключно в інтересах країни-агресора“, – пишуть у СБУ.

Він також займався пошуком та наданням матеріалів для таких робіт, а також схиляв до співпраці з ворогом своїх підлеглих.

“За даними слідства, автодорогами, за які відповідав колаборант, окупанти доставляли військову техніку та боєприпаси для подальшого захоплення українських територій, а у зворотному напрямку – вивозили до рф викрадене українське зерно та майно розграбованих підприємств“, – додали силовики.

Напередодні контрнаступу ймовірний зрадник втік разом із росіянами у РФ. Відомо, що він ховається на території країни-агресора, точне розташування силовики ще встановлюють. Заочно йому вже вручили підозру, чоловікові загрожує десять років ув’язнення.