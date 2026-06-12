Строил дороги во время оккупации Харьковщины: кого подозревают в работе на РФ
Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула информирует, что 56-летнего жителя Купянщины, который до начала полномасштабной войны работал на руководящей должности в одном из местных филиалов Государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины», подозревают в коллаборационной деятельности.
По данным следствия, во время оккупации части Харьковщины, мужчина начал работать на врага.
«В начале июля 22-го мужчина добровольно согласился на предложение врага возглавить так называемое ГП «Купянское ДЭП», которое входило в состав оккупационной администрации Купянского района Харьковской области. Это фейковое «ГП» оккупаты незаконно создали на базе захваченного украинского дорожно-эксплуатационного предприятия. На новой должности коллаборант вместе с вражескими приспешниками обеспечивал эксплуатацию захваченных рашистами автомобильных дорог на оккупированной территории, их текущий ремонт и обслуживание исключительно в интересах страны-агрессора», – пишут в СБУ.
Он также занимался поиском и предоставлением материалов для таких работ, а также склонял к сотрудничеству со врагом своих подчиненных.
«По данным следствия, автодорогами, за которые отвечал коллаборант, оккупанты доставляли военную технику и боеприпасы для дальнейшего захвата украинских территорий, а в обратном направлении — вывозили в РФ похищенное украинское зерно и имущество разграбленных предприятий», – добавили силовики.
Накануне контрнаступления вероятный предатель сбежал вместе с россиянами в РФ. Известно, что он скрывается на территории страны-агрессора, точное местоположения силовики еще устанавливают. Заочно ему уже вручили подозрение, мужчине грозит десять лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 10:31;