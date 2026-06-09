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Ворожий БпЛА атакував бригаду енергетиків на Харківщині (фото)

Події 14:35   09.06.2026
Вікторія Яковенко
Ворожий БпЛА атакував бригаду енергетиків на Харківщині (фото) Фото: АТ “Харківобленерго”

У Борівській громаді російський безпілотник вибухнув поруч з автомобілем «Харківобленерго».

«Фахівці розподільчих та високовольтних мереж прямували на місце проведення відновлювальних робіт. Ударний БпЛА вибухнув поруч з транспортним засобом. Вражаючі елементи пробили кузов з боку вантажного відсіку. На щастя, ніхто з працівників підприємства не постраждав», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

удар по энергетикам на Харьковщине
Фото: АТ “Харківобленерго”

Нагадаємо, про атаку на бригаду енергетиків на Харківщині розповідали в Міністерстві енергетики України наприкінці травня. Тоді ворожий дрон вдарив по авто фахівців по дорозі у Богодухівському районі. У результаті вибуху осколкові поранення отримали два електромонтери.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 14:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Борівській громаді російський безпілотник вибухнув поруч з автомобілем «Харківобленерго».".