Ворожий БпЛА атакував бригаду енергетиків на Харківщині (фото)

У Борівській громаді російський безпілотник вибухнув поруч з автомобілем «Харківобленерго».

«Фахівці розподільчих та високовольтних мереж прямували на місце проведення відновлювальних робіт. Ударний БпЛА вибухнув поруч з транспортним засобом. Вражаючі елементи пробили кузов з боку вантажного відсіку. На щастя, ніхто з працівників підприємства не постраждав», – повідомили в АТ «Харківобленерго».

Нагадаємо, про атаку на бригаду енергетиків на Харківщині розповідали в Міністерстві енергетики України наприкінці травня. Тоді ворожий дрон вдарив по авто фахівців по дорозі у Богодухівському районі. У результаті вибуху осколкові поранення отримали два електромонтери.