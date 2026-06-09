Ворожий БпЛА атакував бригаду енергетиків на Харківщині (фото)
Фото: АТ “Харківобленерго”
У Борівській громаді російський безпілотник вибухнув поруч з автомобілем «Харківобленерго».
«Фахівці розподільчих та високовольтних мереж прямували на місце проведення відновлювальних робіт. Ударний БпЛА вибухнув поруч з транспортним засобом. Вражаючі елементи пробили кузов з боку вантажного відсіку. На щастя, ніхто з працівників підприємства не постраждав», – повідомили в АТ «Харківобленерго».
Нагадаємо, про атаку на бригаду енергетиків на Харківщині розповідали в Міністерстві енергетики України наприкінці травня. Тоді ворожий дрон вдарив по авто фахівців по дорозі у Богодухівському районі. У результаті вибуху осколкові поранення отримали два електромонтери.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", атака БпЛА, енергетики, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 14:35;