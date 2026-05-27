Двох енергетиків поранили росіяни на Харківщині

Події 10:40   27.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двох енергетиків поранили росіяни на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

Про атаку на бригаду енергетиків на Харківщині розповіли в Міністерстві енергетики України.

Енергетики потрапили під удар безпілотника ЗС РФ під час виконання службових обов’язків, наголосили в Міненерго.

Внаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу“, – зазначили у повідомленні.

У Міненерго також додали, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
