В обленерго опублікували графіки відключення світла на Харківщині

Суспільство 07:24   06.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В обленерго опублікували графіки відключення світла на Харківщині Фото: АТ “Харківобленерго”

Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 6 березня, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла.  Про це інформують в АТ «Харківобленерго».

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 10:00-13:30

1.2 не виключається

2.1 10:00–13:30; 20:30-24:00

2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 не виключається

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 08:00-10:00; 17:00-20:00

5.2 08:00-10:00

6.1 17:00-20:00

6.2 08:00-10:00; 17:00-20:00

Список адрес із чергами — тут.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
В обленерго опублікували графіки відключення світла на Харківщині
