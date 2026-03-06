В обленерго опублікували графіки відключення світла на Харківщині
Фото: АТ “Харківобленерго”
Через складну ситуацію в енергосистемі, що склалася внаслідок російських обстрілів, сьогодні, 6 березня, на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це інформують в АТ «Харківобленерго».
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 10:00-13:30
1.2 не виключається
2.1 10:00–13:30; 20:30-24:00
2.2 10:00–13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 не виключається
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 08:00-10:00; 17:00-20:00
5.2 08:00-10:00
6.1 17:00-20:00
6.2 08:00-10:00; 17:00-20:00
Список адрес із чергами — тут.
