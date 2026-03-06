В облэнерго опубликовали графики отключения света на Харьковщине

Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 6 марта, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом информируют в АО «Харьковоблэнерго».

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 10:00-13:30

1.2 не вимикається

2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00

2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00

3.1 13:30-17:00

3.2 не вимикається

4.1 13:30-17:00

4.2 13:30-17:00

5.1 08:00-10:00; 17:00-20:00

5.2 08:00-10:00

6.1 17:00-20:00

6.2 08:00-10:00; 17:00-20:00