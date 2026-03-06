В облэнерго опубликовали графики отключения света на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, которая сложилась в результате российских обстрелов, сегодня, 6 марта, на Харьковщине будут действовать графики почасовых отключений света. Об этом информируют в АО «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 10:00-13:30
1.2 не вимикається
2.1 10:00-13:30; 20:30-24:00
2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00
3.1 13:30-17:00
3.2 не вимикається
4.1 13:30-17:00
4.2 13:30-17:00
5.1 08:00-10:00; 17:00-20:00
5.2 08:00-10:00
6.1 17:00-20:00
6.2 08:00-10:00; 17:00-20:00
Список адресов с очередями — здесь.
