Как будут отключать свет в Харьковской области 13 марта – график

Опубликован график отключений света в Харьковской области на пятницу, 13 марта.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 17:00 до 22:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

2.1 20:30-22:00

2.2 20:30-22:00

5.1 17:00-20:30

5.2 17:00-20:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.