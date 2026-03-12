Live

Как будут отключать свет в Харьковской области 13 марта – график

Общество 22:07   12.03.2026
Елена Нагорная
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 марта – график Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Опубликован график отключений света в Харьковской области на пятницу, 13 марта.

Как сообщают в АО «Харьковоблэнерго», по указанию НЭК «Укрэнерго» в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов график почасовых отключений будет действовать с 17:00 до 22:00.

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

2.1 20:30-22:00
2.2 20:30-22:00
5.1 17:00-20:30
5.2 17:00-20:30

Узнать свою очередь можно ЗДЕСЬ.

Для промышленности и бизнеса с 17:00 до 23:00 будут действовать графики ограничения мощности.

Напомним, несмотря на энергодецентрализацию, эта зима стала для Харькова самой тяжелой из-за интенсивных российских ударов на фоне давно невиданных морозов. Каким путем городу двигаться дальше? Профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко в интервью МГ «Объектив» высказал мнение, что нужно стремиться не к полной автономности каждого дома, что является самым дорогостоящим сценарием, а к повышению их энергоэффективности.

Читайте также: Максимум тепла перед похолоданием: погода в Харькове и области на 13 марта

Автор: Елена Нагорная
