Максимум тепла перед похолоданием: погода в Харькове и области на 13 марта
В пятницу, 13 марта, в Харькове и области будет малооблачно.
В Харькове термометры ночью будут показывать около 0, днем – от 15 до 17 градусов со знаком «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 тепла, днем – от 13 до 18 тепла.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 13 марта солнечно и тепло будет по всей Украине, а уже в субботу столбики термометров постепенно начнут опускаться.
«Поэтому в ближайшей перспективе завтра – самый теплый, практически апрельский день. Наслаждайтесь!» – советует Диденко.
- Категории: Погода, Харьков; Теги: новости Харькова, погода, прогноз;
Дата публикации материала: 12 марта 2026 в 19:38