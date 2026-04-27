Пострадали Детская железная дорога и дома: 17 ударов по Харькову за неделю
На прошлой неделе враг обстрелял Харьков 17 раз, сообщает мэр Игорь Терехов. Армия РФ выпустила на город «Шахеды», «Молнию» и ракеты «Искандер-М».
Под ударом оказались Основянский, Слободской, Немышлянский, Киевский и Шевченковский районы.
«Разрушения получили Малая железная дорога, административные учреждения, дороги, частные дома и многоэтажки. По одному из адресов, где мы забили окна после прошлых взрывов, через несколько недель снова прилетел вражеский снаряд… Однако алгоритм действий отработан. На сегодня 100% разбитых контуров закрыто», — отметил Терехов.
Погибших в результате атак нет. Пострадали 12 харьковчан, среди них — двое детей.
«Суммарная продолжительность тревог за неделю в Харькове составила почти 72 часа – это на 59 часов (или 45%) меньше, чем в области», – рассказал городской голова.
- • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 12:41;