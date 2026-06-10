Сегодня 10 июня 2026: какой праздник и день в истории

10 июня 2003 года NASA отправило в космос первый марсоход – Spirit. В 1943-м запатентовали шариковую ручку. В 1940-м Италия объявила войну Франции и Великобритании, вступив таким образом во Вторую мировую. В 1907-м представили способ печати цветных фотографий. В этот день в разные годы скончались украинский поэт Олег Ольжич, король и завоеватель Александр Македонский и император Священной Римской Империи Фридрих I Барбаросса.

Праздники и памятные даты 10 июня

10 июня в мире – Всемирный день ремесленничества и Международный день геральдики.

Также сегодня: Всемирный день модерна, День шариковой ручки.

10 июня в истории

10 (по некоторым источникам 11) июня 323 года до нашей эры неожиданно умер 32-летний «царь Азии» – один из самых известных полководцев и завоевателей Александр Македонский. Подробнее.

10 июня 1190 года во время Третьего Крестового похода погиб, утонув в реке Салеф, император Священной Римской империи Фридрих I Гогенштауфен (более известный по итальянскому прозвищу Барбаросса). Подробнее.

10 июня 1907 года знаменитые «отцы кинематографа» братья Люмьер презентовали еще одно изобретение — способ печати цветных фотографий. Подробнее.

10 июня 1940 года фашистская Италия объявила войну Франции и Великобритании. Подробнее.

10 июня 1943 года Ласло Биро запатентовал шариковую ручку. Подробнее.

10 июня 1944 года в концлагере Заксенхаузен замучили украинского поэта и археолога Олега Ольжича (Кандыбу) — сына писателя Александра Олеся. Ольжичу было 36 лет. Подробнее.

10 июня 2003 года с мыса Канаверал запустили ракету-носитель с марсоходом «Spirit» на борту. Это стало началом исторической миссии NASA «Mars Exploration Rover» (MER). Она предполагала детальное исследование Марса двумя марсоходами-близнецами: Spirit и Opportunity. Они стартовали с Земли с разницей почти в месяц: Spirit – 10 июня, Opportunity – 7 июля. До Красной планеты аппараты долетели в январе 2004 года и совершили посадку в разных районах Марса.

«Роверы должны были приземлиться в локациях на противоположных сторонах Марса, которые, казалось, в прошлом находились под влиянием жидкой воды. Spirit приземлился в кратере Гусева, возможно бывшем озере в гигантском ударном кратере. Opportunity приземлился на плато Меридиана – место, где минеральные залежи свидетельствуют о том, что Марс имел влажную историю», – объясняют на сайте NASA.

К концу своей миссии Spirit преодолел расстояние 7,7 км, Opportunity стал настоящим «марафонцем», пройдя 45,16 км по поверхности Марса. Оба марсохода значительно превысили запланированное время своей эксплуатации. Однако Spirit все же «прожил» меньше своего близнеца. В мае 2009 года марсоход застрял в песчаной дюне. Попытки вывести его оттуда не дали результатов. Еще некоторое время NASA использовало его как стационарную платформу. Последняя связь Spirit с Землей была 22 марта 2010 года.

Церковный праздник 10 июня

10 июня чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского. Подробнее.

Народные приметы

Если 10 июня нет ветра, будет хороший урожай.

Если очень жарко, то декабрь будет морозным.

Если после дождя появилась радуга, то в ближайшие дни погода будет хорошая.

Что нельзя делать 10 июня

Нельзя работать в поле в полдень и спать в поле.

Родителям нельзя кричать на детей.

Лучше не пускать домой незнакомых людей.