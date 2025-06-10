Сегодня 10 июня: какой праздник и день в истории

10 июня 2003 года NASA отправило в космос первый марсоход – Spirit. В 1943-м запатентовали шариковую ручку. В 1940-м Италия объявила войну Франции и Великобритании, вступив таким образом во Вторую мировую. В 1907-м представили способ печати цветных фотографий. В этот день в разные годы скончались украинский поэт Олег Ольжич, король и завоеватель Александр Македонский и император Священной Римской Империи Фридрих I Барбаросса.

Праздники и памятные даты 10 июня

10 июня в мире – Всемирный день памяти домашних животных (второй вторник июня), Всемирный день ремесленничества и Международный день геральдики.

Также сегодня: Международный день мороженого, Всемирный день модерна, День шариковой ручки.

10 июня в истории

10 (по некоторым источникам 11) июня 323 года до нашей эры неожиданно умер 32-летний «царь Азии» – один из самых известных полководцев и завоевателей Александр Македонский. Подробнее.

10 июня 1190 года во время Третьего Крестового похода погиб, утонув в реке Салеф, император Священной Римской империи Фридрих I Гогенштауфен (более известный по итальянскому прозвищу Барбаросса). Подробнее.

10 июня 1907 года знаменитые «отцы кинематографа» братья Люмьер презентовали еще одно изобретение — способ печати цветных фотографий. Подробнее.

10 июня 1940 года фашистская Италия объявила войну Франции и Великобритании. Подробнее.

10 июня 1943 года Ласло Биро запатентовал шариковую ручку. Подробнее.

10 июня 1944 года в концлагере Заксенхаузен замучили украинского поэта и археолога Олега Ольжича (Кандыбу) — сына писателя Александра Олеся. Ольжичу было 36 лет. Он родился в Украине, но впоследствии семья (сначала отец, а со временем и он с матерью) выехала за границу. Александр Олесь поддерживал Украинскую революцию 1917-1921 годов и с началом большевистской оккупации выехал в Австрию по купленному дипломатическому паспорту. Семья вновь встретилась только в 1923-м в Праге, на тот момент Олегу было 16. Он получал высшее образование за границей, а осенью 1930-го защитил диссертацию на звание доктора философии на тему: «Неолитическая рисованная керамика Галичины».

В 1930-е он в основном занимался именно археологическими исследованиями, работал в музеях и экспедициях. Он также писал стихи, которые публиковал во львовских и пражских периодических изданиях. А параллельно — был активным участником национального движения. С 1929-го Ольжич был в рядах ОУН. А после раскола организации остался в той части, которую возглавлял Андрей Мельник. Мельниковцы рассчитывали избавиться от советской власти и восстановить независимость Украины с помощью нацистской Германии – так же, как во время Первой мировой Германия помогла УНР в войне против большевиков. Обманываясь этой идеей, Олег Ольжич вместе с рядом деятелей ОУН прибыл в Киев в 1941 году – в начале немецко-советской войны. Там он участвовал в создании Украинской национальной рады. Впрочем, эту раду нацисты быстро разогнали, а ряд ее лидеров арестовали и расстреляли. Ольжич под эту первую волну репрессий не попал и успел уехать из Киева во Львов.

Он достаточно свободно чувствовал себя на контролируемых и оккупированных нацистами территориях – в том числе ездил в Берлин, где под домашним арестом и под наблюдением гестапо находился Андрей Мельник. Ольжич встречался с Мельником, отчитывался и получал инструкции. После того как в январе 1944-го лидера ОУН (м) отправили в концлагерь Заксенхаузен, Олег Ольжич взял на себя должность главы Провода ОУН. Но уже 25 мая гестапо арестовало и его самого – во Львове. Ольжича отправили в отдельный блок для особо важных заключенных на территории концлагеря Заксенхаузен. А 10 июня он погиб, замученный во время очередного допроса. Александр Олесь не выдержал смерти сына. Получив известие о гибели Олега, он сам умер 22 июля 1944 года.

Церковный праздник 10 июня

10 июня чтят память священномученика Тимофея, епископа Прусского. Подробнее.

Народные приметы

Если 10 июня нет ветра, будет хороший урожай.

Если очень жарко, то декабрь будет морозным.

Если после дождя появилась радуга, то в ближайшие дни погода будет хорошая.

Что нельзя делать 10 июня

Нельзя работать в поле в полдень и спать в поле.

Родителям нельзя кричать на детей.

Лучше не пускать домой незнакомых людей.